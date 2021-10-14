Каждый день для меня – это счастье. Вот как поздравили с Днём матери многодетную семью из Минского района

Новости Беларуси. Поздравим маму вместе. В рамках недели матери к самой теплой акции осени присоединилось Минское областное объединение профсоюзов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Цветы и памятные подарки в знак благодарности принимают многодетные мамы в каждом уголке центрального региона. Так, в уютной домашней обстановке гостей встретила и Надежда Вильковская. Женщина воспитывает троих детей.

Миссию мамы успешно совмещает с профессиональной деятельностью. Надежда работает инспектором в территориальном центре соцобслуживания населения Минского района.

Надежда Вильковская, многодетная мама:

День мамы для меня каждый день. Нет такого определенного дня, когда нужно поздравлять всех мам и дети должны конкретно только в этот день уделять внимание мамам. Могу сказать, что я счастливый человек, потому что у меня прекрасные родители, и мама моя мне помогает. Дети у меня прекрасные. Каждый день для меня быть мамой – это счастье.

Виктор Малиновский, председатель Минского областного объединения профсоюзов:

21 тысяча у нас многодетных семей в Минской области и более 3 500 – в Минском районе. Конечно, мы стараемся охватить всех наших деток.

Позаботились профсоюзы и о своих сотрудниках – всем подготовили открытки с теплыми словами благодарности и пожеланиями.

Валентина Сыман, председатель профсоюзной первичной организации Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Копыльского района:

В нашем коллективе 26 человек. Мы всегда делаем как можно больше открыток, потому что может быть кто-то желает поздравить даже свою вторую маму. Мы оформляем зону активности для того, чтобы каждый желающий мог прийти и сказать самые добрые, теплые слова через представленные открытки.

Теплые и атмосферные встречи в честь праздника продолжатся до конца недели. Запланированы выставки, конкурсы, концерты и яркие флешмобы. Всего в рамках акции профсоюзы области поздравят более 10 тысяч многодетных мам.