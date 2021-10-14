Рейды проводят милиция и эпидемиологи. В Минске усилили контроль за соблюдением масочного режима

Новости Беларуси. В Минске усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Внимание уделяют магазинам, кафе, поликлиникам, предприятиям, а еще музеям, библиотекам и театрам.

В помощь специалистам санитарно-эпидемиологической службы сотрудники милиции. На особом контроле – крупные торговые центры, где скапливается большое количество людей. Специалисты проводят профилактические беседы с покупателями, обращают внимание и на то, как носят маску: она должна закрывать нос, рот и подбородок.

Игорь Дайнаков, сотрудник милиции Первомайского отдела Департамента охраны МВД:

На данный момент очень большое количество людей стало носить маски и меньше начали оспаривать эти моменты. Все-таки люди понимают всю серьезность и ответственность данной ситуации. Прислушиваются, большинство говорят слова благодарности, что нацеливаем. Если у людей, допустим, нет масочки и просят, есть возможность ее предоставить, надеть масочку – мы, если нужно, выдадим.