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Рейды проводят милиция и эпидемиологи. В Минске усилили контроль за соблюдением масочного режима

14 октября 2021 15:15
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Новости Беларуси. В Минске усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Внимание уделяют магазинам, кафе, поликлиникам, предприятиям, а еще музеям, библиотекам и театрам.

Рейды проводят милиция и эпидемиологи. В Минске усилили контроль за соблюдением масочного режима-1

В помощь специалистам санитарно-эпидемиологической службы сотрудники милиции. На особом контроле – крупные торговые центры, где скапливается большое количество людей. Специалисты проводят профилактические беседы с покупателями, обращают внимание и на то, как носят маску: она должна закрывать нос, рот и подбородок.

Рейды проводят милиция и эпидемиологи. В Минске усилили контроль за соблюдением масочного режима-4

Игорь Дайнаков, сотрудник милиции Первомайского отдела Департамента охраны МВД:
На данный момент очень большое количество людей стало носить маски и меньше начали оспаривать эти моменты. Все-таки люди понимают всю серьезность и ответственность данной ситуации. Прислушиваются, большинство говорят слова благодарности, что нацеливаем. Если у людей, допустим, нет масочки и просят, есть возможность ее предоставить, надеть масочку  мы, если нужно, выдадим.

Рейды проводят милиция и эпидемиологи. В Минске усилили контроль за соблюдением масочного режима-7

Помимо наличия средств индивидуальной защиты, проверяют социальную дистанцию в полтора метра. Такие рейды будут проводиться ежедневно.

# Коронавирус # общество # Игорь Дайнаков # Фотофакт

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