«Чтобы духовно наполнить молодых людей». В Минске подвели итоги акции «Восстановление святынь»

Новости Беларуси. В Минске 14 октября подвели итоги благотворительной акции «Восстановление святынь». Центральным событием встречи в Храме-памятнике Всех Святых стал межконфессиональный диалог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он собрал более 70 волонтеров движения «Доброе Сердце» со всех регионов страны. Юноши и девушки могли получить ответы на волнующие их вопросы. К слову, символом финала акции выбран рушник как символ добра, удачи и чистоты. Завершилась встреча награждением лучших волонтеров благодарностями от Белорусской православной и католической церквей.

Протоиерей Федор Повный, председатель Синодального отдела по сотрудничеству со светскими учреждениями образования:

Наша задача простая и понятная – показывать нашу веру и показывать жизнь нашей церкви. И показывать наши межконфессиональные отношения. Потому что, если мы будем внутри мирно устроены, этот мир будет распространяться вовне.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Философия акции направлена на то, чтобы не только трудом, но и духовно наполнить молодых людей, дать возможность пообщаться с настоятелями храмов. Получат тот импульс духовного заряда, который будет являться предохранителем от каких-то негативных проявлений, которые на сегодняшний день, к большому сожалению, мы можем наблюдать в других странах.