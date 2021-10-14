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«Чтобы духовно наполнить молодых людей». В Минске подвели итоги акции «Восстановление святынь»

14 октября 2021 15:10
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Новости Беларуси. В Минске 14 октября подвели итоги благотворительной акции «Восстановление святынь». Центральным событием встречи в Храме-памятнике Всех Святых стал межконфессиональный диалог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Чтобы духовно наполнить молодых людей». В Минске подвели итоги акции «Восстановление святынь»-1

Он собрал более 70 волонтеров движения «Доброе Сердце» со всех регионов страны. Юноши и девушки могли получить ответы на волнующие их вопросы. К слову, символом финала акции выбран рушник как символ добра, удачи и чистоты. Завершилась встреча награждением лучших волонтеров благодарностями от Белорусской православной и католической церквей.  

«Чтобы духовно наполнить молодых людей». В Минске подвели итоги акции «Восстановление святынь»-4

Протоиерей Федор Повный, председатель Синодального отдела по сотрудничеству со светскими учреждениями образования:
Наша задача простая и понятная показывать нашу веру и показывать жизнь нашей церкви. И показывать наши межконфессиональные отношения. Потому что, если мы будем внутри мирно устроены, этот мир будет распространяться вовне.  

«Чтобы духовно наполнить молодых людей». В Минске подвели итоги акции «Восстановление святынь»-7

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Философия акции направлена на то, чтобы не только трудом, но и духовно наполнить молодых людей, дать возможность пообщаться с настоятелями храмов. Получат тот импульс духовного заряда, который будет являться предохранителем от каких-то негативных проявлений, которые на сегодняшний день, к большому сожалению, мы можем наблюдать в других странах.  

«Чтобы духовно наполнить молодых людей». В Минске подвели итоги акции «Восстановление святынь»-10

Напомним, волонтеры движения БРСМ «Доброе Сердце» совместно с конфессиями Беларуси благоустроили более 340 объектов святынь – храмы, костелы, родники, памятники и обелиски воинской славы.  

# Церковь # общество # Протоиерей Федор Повный # Александр Лукьянов # Фотофакт

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