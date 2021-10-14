«Семь мальчиков, семь защитников нашей страны». Петришенко посетил многодетную семью

Новости Беларуси. День матери отмечают в Беларуси. Он занимает особое место среди праздников. Его решено отмечать четверть века назад в великий православный праздник Покров Пресвятой Богородицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно сегодня, 14 октября, слова особой признательности и любви звучат в адрес тех, кто вкладывает лучшее в своих детей и воспитывает подрастающее поколение. Особое внимание – многодетным семьям. Одну из таких сегодня посетил вице-премьер Игорь Петришенко.

И хорошо, что у вас семь мальчиков, семь защитников нашей страны, семь самых активных помощников, ну, папа восьмой, понятно, для мамы.

Родители Ольга и Андрей воспитывают семерых детей, младшему всего 2,5 года. Сегодня в семье Розовских двойной праздник: старший сын отмечает совершеннолетие. Он учится на пекаря-кондитера и показал, что уже умеет. Остальные демонстрировали игру на фортепиано, спортивные способности и танцевали. В большой семье растут большие таланты.