«Семь мальчиков, семь защитников нашей страны». Петришенко посетил многодетную семью

Новости Беларуси. День матери отмечают в Беларуси. Он занимает особое место среди праздников. Его решено отмечать четверть века назад в великий православный праздник Покров Пресвятой Богородицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. День матери отмечают в Беларуси. Он занимает особое место среди праздников. Его решено отмечать четверть века назад в великий православный праздник Покров Пресвятой Богородицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно сегодня, 14 октября, слова особой признательности и любви звучат в адрес тех, кто вкладывает лучшее в своих детей и воспитывает подрастающее поколение. Особое внимание – многодетным семьям. Одну из таких сегодня посетил вице-премьер Игорь Петришенко.
И хорошо, что у вас семь мальчиков, семь защитников нашей страны, семь самых активных помощников, ну, папа восьмой, понятно, для мамы.
Родители Ольга и Андрей воспитывают семерых детей, младшему всего 2,5 года. Сегодня в семье Розовских двойной праздник: старший сын отмечает совершеннолетие. Он учится на пекаря-кондитера и показал, что уже умеет. Остальные демонстрировали игру на фортепиано, спортивные способности и танцевали. В большой семье растут большие таланты.
Ольга Розовская, многодетная мама:
Бегаешь от каждого, уроки проверяешь, потом и сказку на ночь почитать, и пожалеть, и приголубить, и спать уложить каждого практически. О том, что столько детей, никогда не жалела и жалеть не буду. Потому что это наше счастье, это мое счастье. Это моя гордость, опора в будущем, это моя поддержка. Это мое все.
– Мама хорошая.
– Мама красивая.
– Мы любим маму за то, что она вкусно готовит.
– Она лучше всех вообще!
Кроме поздравлений, государство делает максимум для поддержки многодетных мам и их семей и на законодательном уровне. Буквально в канун праздника подписано два указа Президента. Теперь до 23 лет увеличен возраст ребенка, которому положена государственная субсидия. Расширены возможности использования семейного капитала.