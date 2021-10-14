Прямой эфир

«Семь мальчиков, семь защитников нашей страны». Петришенко посетил многодетную семью

14 октября 2021 15:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. День матери отмечают в Беларуси. Он занимает особое место среди праздников. Его решено отмечать четверть века назад в великий православный праздник Покров Пресвятой Богородицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Семь мальчиков, семь защитников нашей страны». Петришенко посетил многодетную семью-1

Именно сегодня, 14 октября, слова особой признательности и любви звучат в адрес тех, кто вкладывает лучшее в своих детей и воспитывает подрастающее поколение. Особое внимание – многодетным семьям. Одну из таких сегодня посетил вице-премьер Игорь Петришенко.  

«Семь мальчиков, семь защитников нашей страны». Петришенко посетил многодетную семью-4

И хорошо, что у вас семь мальчиков, семь защитников нашей страны, семь самых активных помощников, ну, папа восьмой, понятно, для мамы.  

Родители Ольга и Андрей воспитывают семерых детей, младшему всего 2,5 года. Сегодня в семье Розовских двойной праздник: старший сын отмечает совершеннолетие. Он учится на пекаря-кондитера и показал, что уже умеет. Остальные демонстрировали игру на фортепиано, спортивные способности и танцевали. В большой семье растут большие таланты.  

«Семь мальчиков, семь защитников нашей страны». Петришенко посетил многодетную семью-7

Ольга Розовская, многодетная мама:
Бегаешь от каждого, уроки проверяешь, потом и сказку на ночь почитать, и пожалеть, и приголубить, и спать уложить каждого практически. О том, что столько детей, никогда не жалела и жалеть не буду. Потому что это наше счастье, это мое счастье. Это моя гордость, опора в будущем, это моя поддержка. Это мое все.  

«Семь мальчиков, семь защитников нашей страны». Петришенко посетил многодетную семью-10

Мама хорошая.
– Мама красивая.
– Мы любим маму за то, что она вкусно готовит.
– Она лучше всех вообще!  

«Семь мальчиков, семь защитников нашей страны». Петришенко посетил многодетную семью-13

Кроме поздравлений, государство делает максимум для поддержки многодетных мам и их семей и на законодательном уровне. Буквально в канун праздника подписано два указа Президента. Теперь до 23 лет увеличен возраст ребенка, которому положена государственная субсидия. Расширены возможности использования семейного капитала.  

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Ольга Розовская # Игорь Петришенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Интерактивная карта с пунктами вакцинации появилась на сайте Минздрава
14 октября 2021 14:07

Интерактивная карта с пунктами вакцинации появилась на сайте Минздрава

Мама сравнивает себя с суперменом, а папа не освоил разве что плетение кос. История белорусской семьи, в которой 5 детей
14 октября 2021 14:01

Мама сравнивает себя с суперменом, а папа не освоил разве что плетение кос. История белорусской семьи, в которой 5 детей

«Муж – главный человек в моей жизни». Почему важно находить время для двоих, рассказала многодетная мама
14 октября 2021 13:23

«Муж – главный человек в моей жизни». Почему важно находить время для двоих, рассказала многодетная мама