Мама сравнивает себя с суперменом, а папа не освоил разве что плетение кос. История белорусской семьи, в которой 5 детей
Новости Беларуси. В Минской области торжественно вручили 38 орденов Матери представительницам из 11 районов. Всего в 2021 году высокую награду получили 126 женщин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они воспитывают пять и более детей. Профессии у всех мам разные, но объединяет их одно – умение создать уют в семье. Больше всего многодетных насчитывается в Минском, Борисовском, Солигорском и Молодечненском районах. Ордена Матери с 1996 года удостоены 2 305 жительниц Минской области.
Подробнее в материале Анастасия Кончиц.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
В семье Павлович пятеро детей и двое внуков, поэтому к задорному смеху и шалостям здесь привыкли. У мамы Натальи – «золотой пояс» по воспитанию, а теперь еще и почетная награда – орден Матери. Наша съемочная группа решила узнать, в чем секрет большой и дружной семьи.
Наталья с Сергеем и подумать не могли, что в их семье родится пятеро детей. Но признаются: это счастье. Вместе все дела ладятся быстрее. Уборка проходит моментально, а во время готовки есть уйма помощников. Взаимопонимание и взаимовыручка – секрет дружной семьи. Наталья и поговорить с каждым успевает, и помочь. А на вопрос, кто такая многодетная мама, с улыбкой отвечает…
Наталья Павлович:
Это, наверное, супермен, потому что это очень сложно: и физически, и очень сложно морально. Плюс в том, что разные характеры у детей, узнаешь много нового.
Для Сергея Павловича семья – это надежный тыл. Домой всегда приходит с удовольствием. Радостнее всех его встречает самый маленький – Степа. А вот проводить время с папой любят все. Охотно ездят помогать на даче и под чутким руководством исправно делают уроки. Сергей признается: по дому умеет почти все. За время отцовства не освоил разве что плетение кос.