Мама сравнивает себя с суперменом, а папа не освоил разве что плетение кос. История белорусской семьи, в которой 5 детей

Новости Беларуси. В Минской области торжественно вручили 38 орденов Матери представительницам из 11 районов. Всего в 2021 году высокую награду получили 126 женщин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они воспитывают пять и более детей. Профессии у всех мам разные, но объединяет их одно – умение создать уют в семье. Больше всего многодетных насчитывается в Минском, Борисовском, Солигорском и Молодечненском районах. Ордена Матери с 1996 года удостоены 2 305 жительниц Минской области.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

В семье Павлович пятеро детей и двое внуков, поэтому к задорному смеху и шалостям здесь привыкли. У мамы Натальи – «золотой пояс» по воспитанию, а теперь еще и почетная награда – орден Матери. Наша съемочная группа решила узнать, в чем секрет большой и дружной семьи.

Наталья с Сергеем и подумать не могли, что в их семье родится пятеро детей. Но признаются: это счастье. Вместе все дела ладятся быстрее. Уборка проходит моментально, а во время готовки есть уйма помощников. Взаимопонимание и взаимовыручка – секрет дружной семьи. Наталья и поговорить с каждым успевает, и помочь. А на вопрос, кто такая многодетная мама, с улыбкой отвечает…