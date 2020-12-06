«Каждый день буду приходить, потому что она красивая». Смотрите, какую атмосферу праздника создали в Dana Mall

Новости Беларуси. Чуть больше трех недель отделяет нас от рождественских праздников и Нового года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И праздничное настроение уже постепенно приходит на смену каждодневной рутине. В городах устанавливают елки, к праздничным распродажам готовятся торговые центры. В крупнейшем из них – Dana Mall в Минске – новогоднюю атмосферу создают совершенно особенно. И это то место, где действительно царит праздник.

Самый красивый атриум, и каждый год что-то новое. В Dana Mall устанавливают не просто ель, а создают законченную композицию в едином стиле с элементами анимации и волшебства.

В прошлые годы Крайний Север и Антарктида, а сейчас Волшебный лес как живой. Композиция в Dana Mall ничем не уступает елкам в парижской Galeries Lafayette, лондонскому универмагу Harrods или барселонскому центру El Corte Ingles. Новогодняя ель в Dana Mall в белорусской столице получается даже ярче, масштабнее и интереснее.

Павел Овчаров, директор компании «Дана Астра»:

Каждый год компания Dana Holdings предлагает не только красивую елку и создает праздничное настроение, но и предлагает самые выгодные и лучшие условия для покупки недвижимости в столице Республики Беларусь. Выгодные условия помогают приобрести собственное жилье для семей с невысоким доходом, специальная акция – скидка до 20 % – действует для работников IT-сферы, здравоохранения, образования, молодоженов. Мы хотим, чтобы больше людей в новогоднюю, рождественскую ночь заселились в собственное жилье. И мы рады всем желающим в этом искренне помочь.

Тысячи семей уже воспользовались скидками и рассрочкой на 100 месяцев (это больше восьми лет), а плата сопоставима с арендой жилья в Минске, только платят новоселы за свое жилье. Акция продлится только до конца 2020 года!

Но вернемся к елке. По замыслу, посетители оказываются в глубине Волшебного леса среди птиц, зверей, сказочных растений. Радует этот сказочный антураж всех, независимо от возраста.

Мне очень нравится эта елка. Я каждый день буду приходить, потому что она красивая.

Все удивило.

Меня интересует, как такую возможно большую елочку сделать.

Звери и птички очень реалистичные.

Когда вот это вот все двигается, и когда вот это все поет, и когда можно кнопки нажимать.

Ожившие фигурки вокруг елки делятся новогодним настроением. А олени из упряжки Санты даже поют. Стоит только нажать на специальную кнопку под елкой, и забавные артисты начинают исполнять рождественские мелодии!

Фотоаппараты и смартфоны в руках у каждого. Новогодняя елка в Dana Mall сегодня самая фантастическая и популярная фотозона в столице. Впереди еще немало сюрпризов – новогодние представления, спектакли и концерты фирменная черта торгового центра. И 2021 год мы будем встречать круто, несмотря на то, что из-за пандемии иностранных гостей в Минске меньше обычного.

Кстати, подход к дезинфекции, социальной дистанции и масочному режиму максимально ответственный. На входе – специальные кабинки. Внутри устройство, что распыляет раствор, убивающий вирусы. Исчерпывающие меры по борьбе с «короной» предприняли еще весной. Тогда в каждом магазине и каждом коридоре появились дозаторы с антисептиками. А забывчивым покупателям, которые пришли без средств индивидуальной защиты, маску выдадут. Вирус праздник не омрачит.