«Маску надеваем, потому что идём к новорождённым». Как прошла рабочая поездка Александра Лукашенко в Витебск

Новости Беларуси. Беларусь получила неоценимый опыт в борьбе с коронавирусом во время весенне-летнего подъема заболеваемости. Именно поэтому сейчас отечественные медики идут уверенно по уже знакомой траектории, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

Даже в условиях серьезного роста количества новых случаев – а за последние сутки их почти 1900 – это позволяет держать ситуацию под контролем. Белорусские больницы продолжает инспектировать Президент.

4 декабря Александр Лукашенко побывал в Витебске. Северный регион одним из первых столкнулся с новой инфекцией, и сейчас здесь накопили немало наработок.