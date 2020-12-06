«Маску надеваем, потому что идём к новорождённым». Как прошла рабочая поездка Александра Лукашенко в Витебск

Новости Беларуси. Беларусь получила неоценимый опыт в борьбе с коронавирусом во время весенне-летнего подъема заболеваемости. Именно поэтому сейчас отечественные медики идут уверенно по уже знакомой траектории, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь получила неоценимый опыт в борьбе с коронавирусом во время весенне-летнего подъема заболеваемости. Именно поэтому сейчас отечественные медики идут уверенно по уже знакомой траектории, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Даже в условиях серьезного роста количества новых случаев – а за последние сутки их почти 1900 – это позволяет держать ситуацию под контролем. Белорусские больницы продолжает инспектировать Президент.
4 декабря Александр Лукашенко побывал в Витебске. Северный регион одним из первых столкнулся с новой инфекцией, и сейчас здесь накопили немало наработок.
Подробности в видеоматериале Алены Сыровой.
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