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«Маску надеваем, потому что идём к новорождённым». Как прошла рабочая поездка Александра Лукашенко в Витебск

06 декабря 2020 19:46
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Новости Беларуси. Беларусь получила неоценимый опыт в борьбе с коронавирусом во время весенне-летнего подъема заболеваемости. Именно поэтому сейчас отечественные медики идут уверенно по уже знакомой траектории, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Маску надеваем, потому что идём к новорождённым». Как прошла рабочая поездка Александра Лукашенко в Витебск-1

Игорь Позняк, СТВ:
Даже в условиях серьезного роста количества новых случаев – а за последние сутки их почти 1900 – это позволяет держать ситуацию под контролем. Белорусские больницы продолжает инспектировать Президент.

4 декабря Александр Лукашенко побывал в Витебске. Северный регион одним из первых столкнулся с новой инфекцией, и сейчас здесь накопили немало наработок.

«Маску надеваем, потому что идём к новорождённым». Как прошла рабочая поездка Александра Лукашенко в Витебск-4

Подробности в видеоматериале Алены Сыровой.

«Маску надеваем, потому что идём к новорождённым». Как прошла рабочая поездка Александра Лукашенко в Витебск-7

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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