Александр Лукашенко: проводим в три раза больше тестов, чем при первой волне, за 30 тысяч в сутки
Новости Беларуси. Инфопандемия – верный спутник COVID-19 что в первую волну, что во вторую, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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И если весной говорили о нехватке ИВЛ, дефиците кислорода, то сейчас все внимание на статистику. Мол, некорректные цифры.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы проводим сегодня в три раза больше тестов, чем при первой волне: за 30 тысяч тестов в сутки. Если бы проводили 40 – было бы еще больше. Меньше тестов – меньше. Мы это видели в первой волне, и во всем мире так.
По сути, показателей, которые имеют реальное значение, всего два: это количество жизней, которые спасти не удалось, и тех, кто выздоровел. Со вторым показателем, к слову, наметилась положительная тенденция. В последнее время из клиник выписывается больше пациентов, чем поступают на лечение.
Александр Лукашенко:
Я глубоко погружен в эту проблему. Я по сравнению с тем, что вижу вокруг нас в мире, не могу предъявить сегодня претензии ни губернаторам, ни членам штаба, ни министру за то, что они плохо работают, оберегая людей. Ну, не могу. Слава тебе господи, у нас тысячами за сутки не гибнут люди. Даже сотнями не гибнут. И не будут гибнуть, потому что мы все – от председателя сельского совета, райисполкома, облисполкома до Президента, премьер-министра и министра тем более – занимаемся этой проблемой и будем заниматься. Мы будем спасать наших людей, насколько это возможно. И люди об этом должны знать.