Александр Лукашенко: проводим в три раза больше тестов, чем при первой волне, за 30 тысяч в сутки

Новости Беларуси. Инфопандемия – верный спутник COVID-19 что в первую волну, что во вторую, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Нужно помочь всем нам». Главврач Витебского областного центра гигиены обратился к белорусам И если весной говорили о нехватке ИВЛ, дефиците кислорода, то сейчас все внимание на статистику. Мол, некорректные цифры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы проводим сегодня в три раза больше тестов, чем при первой волне: за 30 тысяч тестов в сутки. Если бы проводили 40 – было бы еще больше. Меньше тестов – меньше. Мы это видели в первой волне, и во всем мире так.

По сути, показателей, которые имеют реальное значение, всего два: это количество жизней, которые спасти не удалось, и тех, кто выздоровел. Со вторым показателем, к слову, наметилась положительная тенденция. В последнее время из клиник выписывается больше пациентов, чем поступают на лечение.