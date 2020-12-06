«Безусловно, нужен «Евроопт». Что говорят сельчане о крупных сетевых магазинах и чем они лучше сельмагов?

Новости Беларуси. Крупные сети и мелкая розница. Равные условия развития для всех игроков рынка – то, к чему традиционно стремится Министерство антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но порой ограничения во благо, казалось бы, здоровой конкуренции в небольших городах и поселках оказывают обратный эффект и оставляют жителей без качественного и современного сервиса. Речь о запретительном пороге в региональном товарообороте для торговых сетей.

Законом установлено не более 20 %, после этого сеть не имеет права развиваться дальше и открывать новые магазины. Как урегулировать спорный вопрос? Поправки в законопроект о торговле будут обсуждать в парламенте. Подробности в репортаже. Что может быть в деревне важнее сельмага? Не нужно ждать автолавки или ехать за продуктами в соседний населенный пункт. Развитая торговля – важнейший показатель качества жизни. Жителям городского поселка Ореховск, что под Оршей, два года назад повезло – они попали под действие президентского Указа о проведении эксперимента, которым в Оршанском районе были сняты все ограничения на развитие торговых сетей. И в Ореховске сразу же был открыт магазин крупного оператора рынка, как и в 33 деревнях района.

Но этого могло бы и не случиться, ведь закон суров: если у сети есть 20 % в товарообороте района, открывать новые магазины нельзя. Исключение – по Указу № 345 – только для сельских населенных пунктов, в которых проживают менее 2 тысяч человек. В Ореховске людей оказалось слишком много. Но благодаря эксперименту все завершилось счастливо для жителей – здесь открылся современный маркет с самообслуживанием и богатым ассортиментом.

Тамара Калиниченко, жительница деревни Ромальдово:

Все можно купить, что надо для дома: и в этом плане, и в мясном, и во фруктовом, и во всем. Фрукты, овощи – все нормально. Тамара Калиниченко из Ромальдово раньше за фруктами ездила в Оршу, а теперь в Ореховск. Это всего лишь 10 километров. Теперь это самый популярный магазин для жителей окрестных деревень. Вопреки стереотипам приход крупных торговых сетей в сельскую местность только во благо здоровой конкуренции.

Ольга Минченкова, продавец частного магазина:

Конкуренция, конечно, есть, ходят и там, и там. Люди выбирают, где лучше, где качественнее. В схожей ситуации оказались жители агрогородка Березинское в Молодечненском районе. Они просят открыть у них магазин ведущей торговой сети, с такой же просьбой в компанию обращалась и районная власть, но сделать этого сеть не имеет права.

Причина – в пресловутом 20%-ном барьере, который в любом райцентре достигается после открытия буквально одного хорошего сетевого магазина. Поэтому в Березинском, несмотря на многочисленные просьбы местных жителей и жителей прилегающих деревень, появиться такой магазин пока не может.

Разнообразие и дешевле. Для нас, конечно, лучше. Нас большинство людей, много ездят в Молодечно: то «Копеечка», то «Евроопт». Многие пенсионеры, инвалиды закупятся на месяц, на недельку, кто как. Но ездят много. У нас есть частные магазины – они отличаются.

Если свежие продукты, хотелось бы постоянно, чтобы обновлялись продукты в магазинах. Тут есть такие магазины – все старое такое… Написали, я не знаю, кому – в райисполком или куда там – написали письмо с просьбой, чтобы где-нибудь открыли нам «Евроопт». Сказали, есть даже автолавка еврооптовская, и магазинов хватает.

На полторы тысячи жителей агрогородка вроде бы хватает мелких частных магазинчиков и сельмага от райпо. Но сельчане хотели бы современного сервиса и хорошего ассортимента, ведь ни одного магазина с самообслуживанием в округе нет.

Скидки какие-то, розыгрыши, даже продукты разнообразнее. Безусловно, нужен «Евроопт». Такого магазина нет. И это тоже очень важно для самообслуживания, потому что всегда можно посмотреть сроки изготовления, из чего сделаны, даты и прочее. А это: увидел – купил и всё. Это тоже очень важно для любого покупателя. Некоторые на этом зациклены даже и правильно делают. Андрей Савиных: «Мы должны создавать благоприятные условия для динамичного развития торговых сетей» Между тем сами покупатели голосуют рублем. В Смоляны известная сеть пришла 2,5 года назад. Раньше по этому же адресу был магазин райпо, и местные жители довольствовались скромным ассортиментом по нескромным ценам. Об экзотических, но доступных фруктах или о широком выборе мясных, колбасных продуктов на прилавках в своей деревне могли только мечтать. Сейчас в день магазин посещают минимум 700 человек. Выручка выросла в три раза.

Главное, чтобы было: пришел да набрал. Сейчас можешь взять, что хочешь.

Мы всем довольны. Я очень довольна: не надо с Орши тянуть ни то же масло, ни муку, ни крупы. Пришел и все на месте купил.