Каждый день 460 порций. Минские рестораторы бесплатно собирают ссобойки врачам, которые борются с коронавирусом

Новости Беларуси. Есть в истории с коронавирусом то, за что мы, возможно, будем ему еще и благодарны. Это эмпатия, это готовность помочь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Если поначалу сообщения о добрых делах, появлялись от случая к случаю, то сейчас их количество, как снежный ком, – растет и растет.

Никита Божко, управляющий ресторана:

Вы немножко опоздали, мы уже отвезли первые 20 порций для реанимации.

А сам персонал, чтобы успеть приготовить завтраки, на кухне уже с 6 утра. Вторую неделю ресторан закрыт для клиентов, но здесь кипит работа. Как белорусы объединились для борьбы с коронавирусом. Шесть историй помощи

Каждый день 460 порций завтраков, обедов и ужинов для медиков из инфекционной больницы и «шестерки». И это не примитивные пюре с котлетой, а сбалансированная и разнообразная еда от шефа.

Павел Голенков, шеф-повар:

Рис, кисло-сладкая свинина и будут овощи. Надо побольше витаминов, витамина С, поэтому у нас все достаточно сбалансировано. Врачи должны быть здоровы, они борются за наше здоровье, а мы за их здоровье

Такие блюда поднимают если не иммунитет, то настроение. И самое важное – экономят время и силы тех, кто сейчас особенно напряженно работает ради наших жизней и здоровья. Самоизоляция не повод забыть про ЗОЖ. Как белорусы тренируются онлайн?

Пока ресторан волонтерит, аренду и зарплаты работникам никто не отменял. Потому бросили клич о сборе средств на одноразовую посуду и продукты.

Никита Божко:

Мы написали новость, что, все, мы закрыты, мы кормим больницу. Эту новость сразу распространили, и многие стали предлагать помощь: давайте мы вам привезем капусту, кто-то тыкву, кто-то мясо, кто-то приправы, фермер какой-то выращивает картошку.

К призыву #соберёмссобойкудоктору подключились уже больше 30 компаний. Как-то само собой вышло, что ресторан теперь как координатор помогает тем, кто хочет помогать.

Пример подхватывают и другие кафе. Столичный кейтеринг в меру своих возможностей раз в неделю взялся кормить обедами медперсонал из 4-ой больницы.

Дарья Полякова, владелица службы кейтеринга:

Сейчас каждый из нас что-то может сделать. Это все делается для того, чтобы привлечь внимание к тому, что каждый может приложить руку, помочь тем, кому это нужно.