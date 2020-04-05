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Самоизоляция не повод забыть про ЗОЖ. Как белорусы тренируются онлайн?

05 апреля 2020 17:33
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Новости Беларуси. Владелица фитнес-клуба Ольга на время перевела свои тренировки в онлайн, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Пока бесплатно. Ведь спорт, по мнению тренера, помогает бороться не только с лишним весом, но и с паникой.

Самоизоляция не повод забыть про ЗОЖ. Как белорусы тренируются онлайн?-1

Ольга Жилина, владелица фитнес-клуба, тренер по пилатесу:
Мне пришлось выйти из зоны комфорта и разобраться в системе онлайн. Для меня это было сложно, потому что мы привыкли работать по накатанной, то, что нам привычно. Это было сложно – как я буду видеть, как я буду объяснять.

Самоизоляция не повод забыть про ЗОЖ. Как белорусы тренируются онлайн?-4

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Клиенты потихоньку подключаются и привыкают к дистанционному формату. Для домашних тренировок клуб даже готов одолжить гантели, фитболы и другой инвентарь. Есть и свои плюсы. Нынешняя ситуация стала стимулом быстро освоить онлайн-формат. Если клиентам понравится, услуга может стать постоянной.

Самоизоляция не повод забыть про ЗОЖ. Как белорусы тренируются онлайн?-7

Ольга Жилина:
Есть люди, которые бояться приходить в фитнес-клубы. Почему? Они считают себя какими-то. Когда они занимаются дома, возможно, они увидят, что многое могут.

Самоизоляция не повод забыть про ЗОЖ. Как белорусы тренируются онлайн?-10

# Коронавирус # Яна Шипко # Ольга Жилина # Фотофакт

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