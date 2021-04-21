«Чтобы сохранить то, что делали наши деды». Как в вилейском Доме ремёсел возрождают ручное ткачество

Новости Беларуси. Вилейский Дом ремесел пополнился двумя новыми ткацкими станками. Один – настольный вариант. Второй – напольный, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это стало возможным благодаря международному проекту в рамках сотрудничества Вилейского райисполкома и польского населенного пункта Корыцин. В планах на базе Дома ремесел создать мастерскую по ткачеству, обустроить музей.

Также белорусские мастера ждут делегацию из Корыцина с мастер-классом по ткачеству, чтобы опробовать новые станки.

Татьяна Титуленко, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Вилейского райисполкома:

Проект направлен на повышение трансграничного туристического потенциала как гмины Корыцин, так и нашего вилейского региона. Дружеские такие связи простых людей, людей, которые что-то умеют, что-то делают, готовы этим поделиться, для того чтобы сохранить то, что делали наши деды и наши прадеды.

Мы нашли на территории Вилейщины женщину, которой 92 года, и она умеет ткать на двухрядных станках. И она готова делиться тем, что она умеет, с молодежью.

А в августе в рамках проекта в Вилейке и Корыцине пройдет «Полотняный фест».