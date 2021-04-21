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На что рассчитывать аграриям, когда на 520 гектаров приходится четыре трактора и шесть сеялок? История одного хозяйства

21 апреля 2021 20:34
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Новости Беларуси. В Минской области завершили сев ранних яровых зерновых культур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего обработали свыше 150 тысяч гектаров. Сейчас аграрии ведут сев льна и сахарной свеклы. Приступили к кукурузе.

Как весенняя кампания проходит в Вилейском районе, расскажет Юлия Минич.

На что рассчитывать аграриям, когда на 520 гектаров приходится четыре трактора и шесть сеялок? История одного хозяйства-1

Юлия Минич, корреспондент:
В «Нарочанских зорях» сев зерновых уже завершили. Приступают к кукурузе. Работа проходит слаженно и согласно графику. Одновременно агрономы проводят мониторинг полей, засеянных осенью.

На что рассчитывать аграриям, когда на 520 гектаров приходится четыре трактора и шесть сеялок? История одного хозяйства-4

520 гектаров здесь отвели под весенний сев зерновых. И полторы недели работы. Несмотря на переменчивую погоду, все прошло гладко.

В хозяйстве Виктор Владимирович Драчиловский 33 года. Как главный агроном на поле с утра до вечера. Уверен, с таким слаженным, коллективным подходом к работе летом будет хороший урожай.

На что рассчитывать аграриям, когда на 520 гектаров приходится четыре трактора и шесть сеялок? История одного хозяйства-7

Виктор Драчиловский, главный агроном сельхозпредприятия «Нарочанские зори»:
Знаю каждое поле, каждый камушек, где кто, знаю все-все, поэтому другой работы уже не предствавляю. Каждый год сеем все вовремя, проблем у нас с посевной не было, было достаточно закуплено удобрений под полную потребность. Закуплено достаточное количество горюче-смазочных материалов.

На что рассчитывать аграриям, когда на 520 гектаров приходится четыре трактора и шесть сеялок? История одного хозяйства-10

Шесть тракторов, четыре сеялки. Столько техники задействовано на посевной. За зимний период специалисты провели необходимый ремонт и покраску, поэтому в поле машины работают без сбоев. Отсюда и оперативность.

Подробности в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # общество # Юлия Минич # Виктор Драчиловский # Виктор Гакуть # Павел Плеско # Геннадий Кучко # Фотофакт

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