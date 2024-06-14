«Каждый белорус в дефиците витамина D». Узнали, какие продукты помогут повысить показатель

То, что солнце помогает вырабатывать витамин D – факт, но в любом случае вы скорее сгорите, чем выработаете его в необходимом количестве. Так что с Африкой понятно. А что в Беларуси? Об этом рассказали в программе «В поисках истины».

Анна Бедрицкая, диетолог: По статистике, каждый белорус в дефиците витамина D. В силу того, что мы живем в Беларуси, у нас мало солнца, мы мало употребляем жирных продуктов, а конкретно рыбы.

Отсюда возникает вопрос: какой уровень можно считать нормой? Для этого необходимо сделать биохимический анализ крови и посмотреть концентрацию кальцедиола – предшественника активной формы витамина D. Нормальный показатель, принятый в нашей стране, составляет не менее 30 нанограммов на миллилитр. И если этот уровень снижен, то, разумеется, нужно задуматься о том, как его поднять. И если загорать вредно, то какие способы наиболее оптимальны?

Анна Бедрицкая:

Лучше всего получать витамин D из продуктов питания. В каких продуктах питания содержится витамин D? Во всех жирных продуктах. Дело в том, что витамин D, или гормоноподобное вещество, находится в жирных продуктах природного происхождения: молочные продукты, рыба, семена. Употребляя эти продукты ежедневно в рацион, вы получите достаточное количество витамина D, если у вас уже не запускается иммунный процесс.

Обязательно включите в рацион все молочные и жирные продукты, не обезжиренные молочные – это творог, масло, сыры. Все на нашем белорусском рынке – наша молочная промышленность чудесным образом производит потрясающего качества продукты. То есть белорус может употреблять все эти продукты в пищу, он не будет в дефиците витамина D. Не нужно устраивать себе ожоги и провоцировать раковые заболевания.