«Каждый 6-й погибший именно по вине нетрезвого водителя». В ГАИ рассказали, как будут бороться с пьяными за рулём на Новый год

Новости Беларуси. С приходом зимы заметно ухудшается дорожная обстановка. Дополнительные факторы риска – ранние сумерки, снежные заносы и гололед. В программе Новости «24 часа» на СТВ начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси Станислав Соловей Юлия Алексеюк, СТВ:

Как складывается дорожная обстановка с приходом настоящей зимы?

Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Мы видим, что сейчас погода изменчивая, температура около нуля, опускается ниже. И, конечно, это негативно влияет на дорожную обстановку, потому что зачастую на дорогах образуется гололед, где-то снежная каша, где-то перенос и образование снега, и в итоге водитель очень часто не справляется с управлением. Сейчас основные виды ДТП – занос автомобиля, выезд на полосу встречного движения, когда водитель не справляется с управлением, и, что характерно для осенне-зимнего периода, когда пешеходы не хотят идти по заснеженным либо грязным обочинам, выходят на проезжую часть дороги. В результате на них совершаются наезды. Поэтому мы видим, что в последние дни увеличилось количество ДТП, число погибших, пострадавших в них. Поэтому ситуация достаточно напряженная с точки зрения безопасности дорожного движения. «ДТП происходят потому, что водители не соблюдают требования Правил дорожного движения» Юлия Алексеюк:

В последнее время какое количество ДТП было?

Станислав Соловей:

Буквально за выходные дни в ДТП погибли семь человек. В некоторых случаях водители не справились с управлением, в одном случае водитель заснул. Все ДТП происходят потому, что водители не соблюдают требования Правил дорожного движения. Это такие, как безопасная скорость, она не всегда максимально разрешенная, то есть если где-то на загородной трассе можно ехать со скоростью 90 километров в час, это не значит, что можно ехать 90 и больше. Это значит, что скорость должна выбираться исходя из погодных условий. Водитель должен анализировать состояние проезжей части дороги. То есть скорость может быть и 70 километров в час. Еще такой момент из негативных, которые приводят к ДТП. Это те случаи, когда водители идут на обгон, не убедившись в безопасности, выезжают на встречную полосу движения, не справляются с управлением или не успевают закончить обгон. В результате происходят лобовые столкновения. Поэтому водители должны четко понимать, что дорога ошибок не прощает, каждое действие может привести к трагедии. «Дети до 12 лет должны перевозиться с помощью детских удерживающих устройств» Юлия Алексеюк:

Начались школьные каникулы. Как дети ведут себя на дорогах и учитывают ли водители «детский фактор»?

Станислав Соловей:

Конечно, сейчас такая опасная пора, когда дети предоставлены сами себе. Они играют на улице, в том числе вблизи дорог катаются на тюбингах, санках. И это очень опасная ситуация. Поэтому родители должны контролировать, что делают их дети, где они находятся. Также еще есть такой аспект, как перевозка детей. Потому что во время каникул детей очень часто завозят куда-то в деревню, куда-то передвигаются, на какие-то мероприятия достаточно часто перевозят детей. И не всегда в соответствии с Правилами дорожно движения о перевозке детей. Дети до 12 лет должны перевозиться с помощью детских удерживающих устройств, если рост не превышает 150 сантиметров. Если уже рост такой есть, можно просто пристегнуться ремнем безопасности. С начала 2021 года на дорогах страны уже погибли 18 детей, 424 получили различные травмы, в том числе и тяжелые. В 80 % случаев виновны именно взрослые. Родители должны быть внимательными, перевозить детей по правилам. Аккуратно передвигаться вблизи мест, где могут появиться дети.

Юлия Алексеюк:

Вечный вопрос – пьяные за рулем. Впереди новогодние праздники, и все равно будут те люди, которые в нетрезвом виде сядут за руль. Как вы считаете, есть ли вариант решения этой проблемы? Станислав Соловей:

В принципе, если глобально говорить, эта проблема решается. И за последние 20 лет количество выявляемых нетрезвых за рулем сократилось практически в 5 раз. Наверняка действуют и меры ответственности, но и с другой стороны мы видим, что люди чем дальше, тем больше понимают, что пьяный за рулем – это опасность, возможно, убийца. Если раньше, лет 15-20 назад, никто не позволял себе позвонить и сказать, что сосед в нетрезвом виде сел за руль, то сейчас такие звонки постоянны. Люди понимают, что за руль нельзя садиться нетрезвым, ограничивают своих родственников, не дают за руль садиться, кто-то, являясь очевидцем, пытается отстранить нетрезвого водителя, кто-то за ним едет. И достаточно часто нам звонят, сообщают. Ежедневно такие сообщения есть, и по таким звонкам задерживают. Каждый шестой погибший – это именно по вине нетрезвого водителя, поэтому Госавтоинспекция не ослабляет свою работу в этом направлении, и в предстоящие праздники ГАИ, как в целом и милиция, будет работать в усиленном режиме. Помимо организации безопасности дорожного движения вблизи мест проведения праздничных мероприятий, будут организованы рейды в сельскую местность, какие-то небольшие населенные пункты. Без внимания не останутся и загородные трассы с целью выявления таких грубых нарушений, как управление в нетрезвом виде либо управление без водительского удостоверения. Поэтому мы однозначно не оставим эту ситуацию без внимания. К сожалению, цифры нам говорят о том, что все-таки люди расслабляются в праздничные, выходные дни. В прошлом году только 1 января были задержаны 109 нетрезвых водителей. Если в среднем по стране эта цифра ежедневно около 30-40, то мы видим, что в праздничные дни люди позволяют себе больше расслабиться и сесть за руль в нетрезвом виде. Поэтому мы однозначно будем работать в этом направлении. Юлия Алексеюк:

Несмотря на то, что первый календарный месяц зимы уже подходит к концу, много ли еще тех автомобилистов, которые не переобулись на зимние шины?