Что делать, если родитель не может прийти к ребёнку на утренник? В этом детском саду нашли выход

Новости Беларуси. Детские сады продолжают традицию новогодних утренников онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Родители получают ссылку на подключение к видеоконференции и присоединяются к празднику. Школы тем временем внедряют в практику родительские собрания в онлайн-формате. Какие новые формы помогают быть на связи с образовательным процессом? Анастасия Ярощик-Корниенко изучила вопрос, но в режиме офлайн.

Последние приготовления перед утренником. Девочки сегодня в роли хлопушек, а мальчики – гномики. Еще мгновения, и, как в кино, камера, мотор. Получив пароль на вход в конференцию, прямо с рабочего места Татьяна присоединяется к празднику.

Кто-то из магазина, чей-то дедушка ехал в машине, подключался, кто-то с работы. Кто откуда.

Год назад в актовом зале десятки родительских глаз заменила камера. В момент, когда все впервые столкнулись с ковидом, чтобы не лишать мам и пап традиционного детского утренника, а вместе с ним и незабываемых эмоций от рассказанного малышом Деду Морозу стишка, новые технологии пришлись как нельзя кстати. Попробовав раз, Татьяна ощутила явный плюс.

Татьяна Самодурова:

Стишки готовили. Сегодня утром еще встал, меня обнял: мама, я так волнуюсь. Я говорю, не волнуйся, там никого не будет, вы будете сами себе, в своей привычной обстановке. Это плюс. Дети не теряются, не переживают, не дергаются, как там отреагировала мама. Где-то кто-то забыл, он же расстраивается. Мама посмотрела, и он уже примялся. А так он забыл, вспомнил и дальше побежал. Нет стеснения у детей. Для детей, мне кажется, это даже плюс. Тем более у нас их много. И если придет еще 30 мам и пап, для них получается такой дискомфорт, и они немножко теряются, потому что много взрослых. Да и зрительская аудитория прибавила в просмотрах. Бабушки и дедушки, тети и дяди в любом конце света могут онлайн получить дозу виртуальных эмоций.

Ой, мои молодцы, внучки. Так красиво танцуют!

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Сады и школы идут еще дальше, и теперь онлайн организуют даже родительские собрания. Правда, здесь как повезет со связью. Родители 5 «В» после нескольких попыток, увы, оказались вне зоны доступа важных вопросов образовательного процесса.

Воспитали 76-го сада Минска готовы быть на связи 24 на 7. Ни для кого не секрет – малыши в детстве часто болеют: простуда, ветрянка. Чтобы воспитанник и дома оставался в учебном тонусе, достаточно родителям присоединиться к платформе «Дошкольник бай». Обезвредить больничные в образовательном процессе педколлектив решил несколько лет назад и разработал программу нескучного досуга. Скажем, хочет мама порисовать или сделать поделку с ребенком – пожалуйста, чуткие рекомендации.

Например, автоматизация звуков. Ла-ла-ла, лы-лы-лы. Так, из тем, модулей и обратной связи с родителями получилась дистанционная платформа для дошкольников.

Наталья Гавричкова, заведующая детским ясли-садом № 76 Минска:

Обратная связь от родителей, безусловно, есть. Они постоянно пишут нам, говорят о том, чего им не хватает, где им было сложно, где нужно разместить больше мультимедиа-материалов, где больше презентационных картинок. Таким образом мы вместе с ними продолжаем модернизировать, дополнять и усовершенствовать свою дистанционную образовательную платформу. Хотим предложить возможности использования нашего дистанционного образовательного центра уже с готовыми материалами другим учреждениям дошкольного образования, чтобы мы смогли создать общую сеть дистанционной образовательной платформы.

Сразу после работы Татьяна спешит в сад. Бесспорно, онлайн-формы экономят время, открывают новые возможности. Но такие объятия явно не заменит ни один гаджет.