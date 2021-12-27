Завершено расследование уголовного дела об организации договорного матча между «Нафтаном» и «Локомотивом»
Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела об организации договорного футбольного матча. Следователями выявлен факт попытки оказать влияние на результат противостояния между «Нафтаном» и «Локомотивом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За подкуп профессионального игрока клуба первой лиги был задержан 44-летний уроженец Могилева. По информации следствия, мужчина, стремясь заполучить выигрыш по ставкам, договорился со спортсменом о том, чтобы его дружина проиграла. Гонорар составил бы не менее 5 тысяч долларов. Однако противоправные действия фигуранта были пресечены.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по городу Минску:
Стоит отметить, что обвиняемый в прошлом являлся сам профессиональным футболистам, в том числе выступал за национальную сборную Республики Беларусь по футболу. В связи с чем был достоверно осведомлен о запрете на оказание незаконного влияния на результаты футбольных матчей, проводимых в рамках спортивных мероприятий. Кроме этого, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и совершил новое в период отбывания наказания в одном из исправительных учреждений Минска.
Действия обвиняемого квалифицированы как покушение на подкуп участника спортивного соревнования, совершенное повторно.