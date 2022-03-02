«Каждому хочется сказать тёплые слова». Как прошёл этап конкурса «Женщина года» в Минске?

Новости Беларуси. В Минске наградили победительниц городского этапа республиканского конкурса «Женщина года». Главными героинями торжественного вечера стали педагоги и врачи, многодетные мамы и ветераны труда, спортсмены и артисты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего на сцену вышли более сотни женщин: их отметили сразу в нескольких номинациях. Среди них – «Духовность и культура», «Сердце отдаю людям», «Успешный руководитель». При выборе основными критериями стали высокие достижения в профессиональной и общественной деятельности, признание и уважение коллег, успехи в воспитании детей и молодежи.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома: Очень много полезной, на самом деле востребованной работы сегодня проделывается нашими женщинами во благо нашего города, нашей столицы, всех тех людей, которые сегодня здесь проживают. И нельзя не отметить их труд, конечно же, и каждому хочется сказать теплые слова, поблагодарить их за вот эту общественную деятельность.

Татьяна Рунец, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: Нет ни одной отрасли у нас в экономике, где бы не была представлена женщина. Женщина летает в космос, женщина управляет самолетом. Конечно, сейчас очень ярко слышен голос женщины в политике. То, что женщины активны – это говорит о том, что мы не безразличны. Мы не безразличны к развитию нашей страны.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Женщинами надо гордиться. И мы бережем своих женщин в нашем городском Совете. У нас много женщин в системе управления. Благодаря женщинам развивается в том числе прекрасная наша страна. Они инициативны, ответственны, они всегда выполняют и доводят начатое до конца.

Чествование лучших минчанок уже стало доброй традицией в преддверии 8 марта. Конкурс «Женщина года» проводится в столице с 2008 года.