«Не можешь описать это всё». Что говорят сотрудники МВД об экскурсии по Дворцу Независимости?

Новости Беларуси. Узнать о событиях, которые происходили во Дворце Независимости, увидеть те самые залы, где проходят встречи на самом высоком уровне. Такая возможность 2 марта была у семей руководителей районных подразделений МВД Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это своеобразный подарок в преддверии празднования дня белорусской милиции. Участники экскурсии подробно узнали об оформлении дворца. Больше всего гостей впечатлило то, что здесь все сделано руками только белорусских строителей, художников и дизайнеров и практически полностью из отечественных материалов.

Виталий Макрицкий, начальник Партизанского РУВД Минска:

Когда проезжаешь по главному проспекту Минска и видишь со стороны это великолепное здание, не можешь описать это все, как на самом деле внутри. Это просто великолепно, эта архитектура. Очень сильно понравилось то, что все это сделано именно белорусскими архитекторами, мастерами.

Александр Алешкевич, начальник ОГАИ Московского района Минска:

Для меня это очень большая честь, попасть на эту экскурсию. Дворец Независимости – это символ нашей страны, символ нашей республики. Немного волнуюсь, потому что для меня действительно очень почетно и для меня это очень большая честь.

Сергей Курилов, начальник Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте:

Я сегодня впервые в этом прекрасном Дворце. Давно уже хотел побывать, посмотреть своими глазами.