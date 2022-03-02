«Нас, белорусов, это волнует. И в памяти нашей сохраняется». Погибших узников Минского гетто почтили в столице

Новости Беларуси. Вот пример того, когда нацизм не остановили вовремя. Жертв геноцида к мемориалу «Яма» в Минске пришли почтить десятки людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

80 лет назад на этом месте 2 марта 1942-го года фашисты провели одну из самых крупных карательных операций. К оврагу в течение нескольких дней гитлеровцы свозили большими группами людей и безжалостно расстреливали. Погибли 5 000 узников Минского гетто. Среди них более 200 воспитанников сиротского приюта.

Немецкие офицеры ходили по краю ямы и цинично кидали конфеты еще живым детям. О печальной и скорбной дате в мировой истории сегодня напоминает мемориал. В 2000 году здесь была установлена бронзовая композиция «Последний путь». 17 ступеней ведут на дно ямы и представляют путь обреченных узников гетто.

Виталий Леонович, член общественного совета РОО «Патриоты Беларуси»:

Сегодня эту дату мы не должны забывать даже с учетом тех событий, которые сегодня происходят у наших соседей. Там русская армия выполняет миссию, она душит нацизм и фашизм. Нацисты, фашисты, которые подняли голову в соседней братской нам республике. Я думаю, что наши соседи, братья-украинцы одумаются, сделают выводы. И мы будем жить так, как мы жили раньше.

Георгий Атаманов, председатель Совета ветеранов войны и труда Центрального района:

2 марта 1942 года порядка 5 000 евреев расстреляли и вот в эту яму бросили. Как же могли эти нацисты уничтожать людей только по национальности, не то ли сегодня творят в Украине некоторые? И нас, белорусов, это волнует. И в памяти нашей сохраняется. Не только в нашей, мы хотим, чтобы об этом знали наши дети, внуки и хранили историческую правду об истории нашей страны. Нашу историю мы обязаны беречь.