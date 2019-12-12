Прямой эфир

Коссовский дворец и «белорусский Колизей»: что ещё посмотреть туристам в Брестской области

12 декабря 2019 08:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Не за горами новогодние каникулы, а, значит, самое время отправиться в путешествие по малой родине. Сегодня в нашем объективе Брестчина – родина белорусского Деда Мороза и Тадеуша Костюшко. Сын земли белорусской, национальный герой Польши и Америки, почетный гражданин Франции родился рядом с Коссово в феврале 1746 года.

Коссовский дворец и «белорусский Колизей»: что ещё посмотреть туристам в Брестской области -1

Ольга Пархута, старший научный сотрудник ГУК «Мемориальный музей-усадьба имени Т. Костюшко»:
Он сражался, чтобы не было третьего раздела Речи Посполитой. Во Франции он строил школы для бедных детей. На территории Америки он прославился как лучший фортификационный инженер. По его проекту была сооружена крепость Вест-Пойнт на реке Гудзон, благодаря которой Америка одержала победу в решающей битве. В итоге стала независимой республикой.

Коссовский дворец и «белорусский Колизей»: что ещё посмотреть туристам в Брестской области -4

Во время Великой Отечественной войны родовая усадьба сгорела. Но в 2004 году на ее месте возродили музей по литографиям Михаила Кулеши и Наполеона Орды.

Коссовский дворец и «белорусский Колизей»: что ещё посмотреть туристам в Брестской области -7

В двух шагах от музея возвышается жемчужина неоготики, рыцарская греза Коссовский дворец. Реставрация еще идет, но в белом зале уже проводят экскурсии.

Коссовский дворец и «белорусский Колизей»: что ещё посмотреть туристам в Брестской области -10

Наталья Жукович, музейный смотритель ГУК «Мемориальный музей-усадьба имени Т. Костюшко»:
Дворец был построен в 1838 году по проекту польского архитектора Франтишка Ящолда. Это дворец Пусловских. Пусловский был очень богатым человеком, у него были бумажная, ковровая, суконная фабрики, скипидарный завод.

Коссовский дворец и «белорусский Колизей»: что ещё посмотреть туристам в Брестской области -13

Сад с фонтанами и сотня эксклюзивных залов. В розовом и голубом наводили марафет и слушали музыку. В бальном под каблучками элиты сверкал стеклянный пол, где плавали золотые рыбки. В черный мраморный зал дамам был вход воспрещен. Здесь джентльмены играли в азартные игры и пускали облака дыма. По иронии судьбы наследник проиграл шедевр в карты. Во время Первой мировой усадьбу разграбили, а в 1944 году, при наступлении, партизаны ее подожгли.

Коссовский дворец и «белорусский Колизей»: что ещё посмотреть туристам в Брестской области -16

Наталья Жукович:
Во дворце планируется конференц-зал, бальный зал, зал бракосочетания, в одном крыле будет открыта гостиница, а во втором кафе-ресторан.

Коссовский дворец и «белорусский Колизей»: что ещё посмотреть туристам в Брестской области -19

Согласно легенде, из Коссово был подземный ход в Ружанский замок. Причем такой огромный, что можно было доехать на лошади. Но история «белорусского Колизея» началась гораздо раньше. В 1602 по инициативе канцлера ВКЛ Льва Сапеги появился замок оборонного типа. Здесь была казна и хранили важные документы. Но война со шведами оставила от родовой резиденции лишь руины.

Коссовский дворец и «белорусский Колизей»: что ещё посмотреть туристам в Брестской области -22

Елена Полещук, младший научный сотрудник ГУК «Ружанский дворцовый комплекс рода Сапег»:
Тут и классицизм, и элементы барокко, и рококо. В 1780-90 годах уже продолжилось строительство на основе руин замка, который был разбит в 1703 году архитектором из Саксонии Яном Самуэлем Беккером, которого пригласил сюда Александр Сапега.

Коссовский дворец и «белорусский Колизей»: что ещё посмотреть туристам в Брестской области -25

Одно упоминание о золототканых шпалерах окунает в дворцовую жизнь. Здесь смотрели спектакли в театре и проводили часы напролет в картинной галерее и библиотеки. Эта кирпичная кладка помнит короля Речи Посполитой Августа Понятовского и многих высоких особ.

Коссовский дворец и «белорусский Колизей»: что ещё посмотреть туристам в Брестской области -28

Елена Полещук:
К воротам замка выходили Сапеги, встречали гостей фамильной реликвией чашей «Иван», которая была вырезана из цельного куска черного горного хрусталя, вмещала в себя один горнец вина. Причем существует мнение, что кубки «Иван» и «Иваниха» подарил Иван Грозный.

Коссовский дворец и «белорусский Колизей»: что ещё посмотреть туристам в Брестской области -31

Совершить путешествие в прошлое и совместить приятное с полезным можно вместе с санаторием «Ружанский». Автобусные экскурсии с местными гидами откроют для вас малую родину с другой стороны.

# Год малой родины # Культура # Ольга Пархута # Наталья Жукович # Елена Полещук # Фотофакт # Достопримечательности Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Спектакль «Павлинка» признают нематериальной историко-культурной ценностью
11 декабря 2019 19:12

Спектакль «Павлинка» признают нематериальной историко-культурной ценностью

Валентин Елизарьев: «Таких воспитывает искусство людей – настоящих лидеров»
11 декабря 2019 13:25

Валентин Елизарьев: «Таких воспитывает искусство людей – настоящих лидеров»

Валентин Елизарьев: «В театре очень редко встречаются объективные о себе суждения. Все немножко больше о себе думают»
11 декабря 2019 13:21

Валентин Елизарьев: «В театре очень редко встречаются объективные о себе суждения. Все немножко больше о себе думают»