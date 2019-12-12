Коссовский дворец и «белорусский Колизей»: что ещё посмотреть туристам в Брестской области

Не за горами новогодние каникулы, а, значит, самое время отправиться в путешествие по малой родине. Сегодня в нашем объективе – Брестчина – родина белорусского Деда Мороза и Тадеуша Костюшко. Сын земли белорусской, национальный герой Польши и Америки, почетный гражданин Франции родился рядом с Коссово в феврале 1746 года.

Ольга Пархута, старший научный сотрудник ГУК «Мемориальный музей-усадьба имени Т. Костюшко»:

Он сражался, чтобы не было третьего раздела Речи Посполитой. Во Франции он строил школы для бедных детей. На территории Америки он прославился как лучший фортификационный инженер. По его проекту была сооружена крепость Вест-Пойнт на реке Гудзон, благодаря которой Америка одержала победу в решающей битве. В итоге стала независимой республикой.

Во время Великой Отечественной войны родовая усадьба сгорела. Но в 2004 году на ее месте возродили музей по литографиям Михаила Кулеши и Наполеона Орды.

В двух шагах от музея возвышается жемчужина неоготики, рыцарская греза – Коссовский дворец. Реставрация еще идет, но в белом зале уже проводят экскурсии.

Наталья Жукович, музейный смотритель ГУК «Мемориальный музей-усадьба имени Т. Костюшко»:

Дворец был построен в 1838 году по проекту польского архитектора Франтишка Ящолда. Это дворец Пусловских. Пусловский был очень богатым человеком, у него были бумажная, ковровая, суконная фабрики, скипидарный завод.

Сад с фонтанами и сотня эксклюзивных залов. В розовом и голубом наводили марафет и слушали музыку. В бальном – под каблучками элиты сверкал стеклянный пол, где плавали золотые рыбки. В черный мраморный зал дамам был вход воспрещен. Здесь джентльмены играли в азартные игры и пускали облака дыма. По иронии судьбы наследник проиграл шедевр в карты. Во время Первой мировой усадьбу разграбили, а в 1944 году, при наступлении, партизаны ее подожгли.

Наталья Жукович:

Во дворце планируется конференц-зал, бальный зал, зал бракосочетания, в одном крыле будет открыта гостиница, а во втором – кафе-ресторан.

Согласно легенде, из Коссово был подземный ход в Ружанский замок. Причем такой огромный, что можно было доехать на лошади. Но история «белорусского Колизея» началась гораздо раньше. В 1602 по инициативе канцлера ВКЛ Льва Сапеги появился замок оборонного типа. Здесь была казна и хранили важные документы. Но война со шведами оставила от родовой резиденции лишь руины.

Елена Полещук, младший научный сотрудник ГУК «Ружанский дворцовый комплекс рода Сапег»:

Тут и классицизм, и элементы барокко, и рококо. В 1780-90 годах уже продолжилось строительство на основе руин замка, который был разбит в 1703 году архитектором из Саксонии Яном Самуэлем Беккером, которого пригласил сюда Александр Сапега.

Одно упоминание о золототканых шпалерах окунает в дворцовую жизнь. Здесь смотрели спектакли в театре и проводили часы напролет в картинной галерее и библиотеки. Эта кирпичная кладка помнит короля Речи Посполитой Августа Понятовского и многих высоких особ.

Елена Полещук:

К воротам замка выходили Сапеги, встречали гостей фамильной реликвией – чашей «Иван», которая была вырезана из цельного куска черного горного хрусталя, вмещала в себя один горнец вина. Причем существует мнение, что кубки «Иван» и «Иваниха» подарил Иван Грозный.