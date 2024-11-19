Казаков: счастливый человек – кто прожил в Беларуси, где не было другого руководителя, кроме Лукашенко

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Что такое счастливый человек? Это человек, который прожил в Беларуси, в которой не было другого руководителя, кроме Александра Григорьевича Лукашенко. Это поколение людей, у которых уже появляются свои дети и которые не могут тебе сказать, а как же было до Лукашенко. 30 лет. Ты вот не можешь сказать, как было до Лукашенко. И когда вот эта ретроспектива появляется, ты начинаешь смотреть, что же все-таки изменилось за эти 34 года, за 30 лет, когда Александра Григорьевича избрали, то есть мы вот в 2024 году 30-летие президентского правления Александра Григорьевича отмечали. Понимаешь, я могу сравнить с Украиной, могу сравнить с Россией, могу сравнить с Прибалтикой.

И я понимаю, что в какой-то мере в некоторых государствах, о которых я сейчас говорил, там 1990-е законсервировались. То есть, они могли поменять обертку, но они остались такими, какие они были. А у нас законсервировались, в хорошем смысле слова, 1980-е. Когда было по-доброму хорошо, когда был мир и когда мы думали только о том, каким образом эту страну сберечь, приукрасить, сделать лучше. Знаешь, вот начало 1980-х годов, когда мы все еще думали о том, что Союз будет вечным. И вот эта история, она на самом деле про то, что Президент Лукашенко – он лучшее собирает, лучшее сохраняет и белорусам менталитет совершенно другой внедряет в голову, нежели, например, капитализм дикий в России, жуткий капитализм и война в Украине, или непонятная европейская идентичность в Прибалтике. Вот это все вдруг резко оказывается важным, лучшим и застывшим в хорошем смысле слова, которое мы бережем и пытаемся развивать. Когда россияне приезжают, говорят: у вас тут совок застывший. Но при этом заходишь в магазин – там сто метров колбасы висит. Или выходишь на улицу, а у нас электричек на улицах столько, что белорусы сейчас спорят, а какая же из них лучше. То есть мы в принципе живем так, как и Президент говорит: никогда не жили.