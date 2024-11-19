Промышленность Гомельской области показали российским журналистам в рамках пресс-тура

В Беларусь – за рейтингами. Или как закаляется сталь белорусско-российских взаимоотношений – репортаж Анны Корольчук.

Достижения и перспективы Союзного государства за четверть века – в центре внимания журналистов. В объективах камер и телефонов – Гомельская область. Юго-восточный регион стал начальной точкой путешествия российских СМИ по Беларуси. В пресс-туре принимают участие более 20 представителей крупных редакций. Программа у коллег насыщенная: от посещения промышленных предприятий до объектов социальной сферы и мест памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Репортаж из места, где закаляется сталь. Представители ведущих российских СМИ сегодня оказались в цехах Белорусского металлургического завода. В фокусе объективов – самые захватывающие локации. Знакомство со Жлобином – столицей металлургов – без посещения этого предприятия представить невозможно. Продукция местного производства использовалась при строительстве Национальной библиотеки и БелАЭС, международного делового центра «Москва-Сити» и на олимпийских стройках в Лондоне и Сочи. Каждый час в цехах завода выплавляется около 300 тонн жидкой стали. Журналистам предоставили возможность лично понаблюдать за процессом.

Максим Чижиков, обозреватель газеты «Союзное вече»: Станки крутятся, грузы загружаются, металлолом привозится, который тут же на наших глазах превращается в жидкую сталь. 300 тонн в день – это большие количества. Я бывал на российских таких же предприятиях, здесь тоже размах впечатляет.

Как производится еще один известный на всех континентах продукт, гостям показали на Рогачевском молочно-консервном комбинате. Местная сгущенка по праву считается брендом региона. Процесс ее производства занимает около 13 часов, а секрет знакомого многим вкуса заключается в качественном и свежем сырье от белорусских буренок. Кроме того, комбинат славится своими сырами – их здесь выпускают более 20 видов: предприятие давно пошло по пути импортозамещения и первым в стране освоило выпуск пармезана.

Дмитрий Горн, корреспондент телеканала «Россия 24»:

Здесь много сыра. Мы точно знаем, что он вкусный, потому что в России посещаем магазины, именно белорусские магазины. И с собой взял чемодан, чтобы привезти чего-нибудь вкусного домой.

Гости выразили желание видеть больше белорусских продуктов на полках российских супермаркетов, ведь сегодня соседям приходится закупать сливочное масло даже в Турции и Арабских Эмиратах.