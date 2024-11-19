Казаков: вся система транскорпораций сводится к тому, чтобы разобщить людей и полностью лишить мозга

Григорий Азаренок, СТВ:

Перед Первой мировой войной все говорили: ну сейчас очень сильно страшно, вот пулемет – это вообще какая-то страшная вещь.

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Танки, авиация.

Григорий Азаренок:

Невозможно так воевать, и мы никогда не будем это все применять, потому что это очень плохо, но потом на полях Вердена и под Борисовом положили миллионы людей. И это стало крахом вообще целой системы XIX века, крахом всего, что было вот этим гуманизмом, новым веком, Просвещением.

Кирилл Казаков:

Крах всех национальных государств, заложенных в XIX веке, который сейчас вообще происходит. Потому что, смотри, Кургинян прав в том, что сейчас это происходит на уровне журналистов, экспертов, философов и политиков, которые действительно формируют такое вот мировое, например, принятие, нормальность, мировую нормальность ядерной войны. Но с другой стороны, мне кажется, что очень большое количество информационных потоков, которые не объясняют сути того или иного события, которые происходят в мире. Это приводит к тому, что большинство людей, которые это все дело потребляют, становятся достаточно глупыми для того, чтобы до конца понять, что же произойдет.

Если бы американский, французский, шведский – неважно – человек, который потребляет информацию и думает о том, что если ядерная война начнется, то погибнут все, кроме меня, приехал хотя бы в нашу белорусскую чернобыльскую зону и увидел, каким образом природа спасается от любой ядерной катастрофы, он, наверное, подумал немножко иначе. Но ты знаешь, когда произошла в Японии большая беда с Фукусимой, ведь японцы сделали все возможное, чтобы мир не узнал, какая там ядерная катастрофа, потому что никто же не знает, какая вода ядерная, отравленная, выбросилась в море, сколько рыбы было заражено, сколько людей умрет через 10-20 лет. А вторая история, ну, давай вспомним Давос уже который год, когда туда приезжают люди Шваба, и они рассказывают о том, что нам на планете полмиллиарда людей достаточно, а куда деть 7,5 миллиарда?