Казаки-разбойники, салки, резиночки. Как гродненские школьники играют в любимые всеми дворовые игры

Новости Беларуси. Это кадры из одного из роликов от гродненской молодежи. Проект «А у нас во дворе».
Новости Беларуси. Это кадры из одного из роликов от гродненской молодежи. Проект «А у нас во дворе».
Оказалось, резиночка, казаки-разбойники, путаница, выбивалы, горячая картошка, съедобное-несъедобное – это не анахронизмы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Старые добрые дворовые игры и сейчас у детворы в топе.
На улице нескучно – напомнил школьникам Гродненский БРСМ. Сначала онлайн – мол, делитесь играми номер один своего двора. И понеслось.
«Мне онлайн больше нравится заниматься, чем офлайн». Белорусские школьники играют в «Что? Где? Когда?» дистанционно
Сотни видеороликов со всей области и проект значительно вырос в масштабах. Не гаджетами едиными. Интерес к дворовым играм неподдельный, организацию взяли на себя волонтеры.
Александра Уронич, жительница Гродно:
Мне очень нравится. Мы во дворе возле моего дома выходим с друзьями, играем в прятки, в салки, прыгаем на скакалке.
Ну а чтобы был стимул, ребята продумали и концепцию активного времяпрепровождения. В сентябре здесь пройдет фестиваль дворовых игр, битва микрорайонов. Победителям в награду – футбольные ворота или баскетбольные кольца, тут уже на выбор.
Точные копии в масштабе. Школьники из Гродненской области собирают модели военной техники по чертежам
Анна Саросек, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:
Конечным продуктом этого проекта станет брошюра-подсказка с описанием полным, с содержанием, скажем так, с инструкцией по дворовым играм, которая станет в помощь бойцам наших студенческих отрядов, которые будут работать в профильных педагогических отрядах в летних оздоровительных лагерях.