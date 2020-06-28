Казаки-разбойники, салки, резиночки. Как гродненские школьники играют в любимые всеми дворовые игры

Новости Беларуси. Это кадры из одного из роликов от гродненской молодежи. Проект «А у нас во дворе».

Оказалось, резиночка, казаки-разбойники, путаница, выбивалы, горячая картошка, съедобное-несъедобное – это не анахронизмы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Старые добрые дворовые игры и сейчас у детворы в топе. На улице нескучно – напомнил школьникам Гродненский БРСМ. Сначала онлайн – мол, делитесь играми номер один своего двора. И понеслось. «Мне онлайн больше нравится заниматься, чем офлайн». Белорусские школьники играют в «Что? Где? Когда?» дистанционно

Сотни видеороликов со всей области и проект значительно вырос в масштабах. Не гаджетами едиными. Интерес к дворовым играм неподдельный, организацию взяли на себя волонтеры.

Александра Уронич, жительница Гродно:

Мне очень нравится. Мы во дворе возле моего дома выходим с друзьями, играем в прятки, в салки, прыгаем на скакалке.

Ну а чтобы был стимул, ребята продумали и концепцию активного времяпрепровождения. В сентябре здесь пройдет фестиваль дворовых игр, битва микрорайонов. Победителям в награду – футбольные ворота или баскетбольные кольца, тут уже на выбор. Точные копии в масштабе. Школьники из Гродненской области собирают модели военной техники по чертежам