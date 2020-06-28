«Мне онлайн больше нравится заниматься, чем офлайн». Белорусские школьники играют в «Что? Где? Когда?» дистанционно

Новости Беларуси. В Дятлово школьники перешли в онлайн, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Востребовано.

Очередное заседание клуба «Что? Где? Когда?» объявляется открытым. Раньше команды собирались в кабинете Центра творчества детей и молодежи, теперь на интернет-платформе – 100%-ное дистанцирование. Но лето все равно в общении. И с пользой. Педагогам дополнительного образования пришлось освоить современные технологии.

Как сегодня ваше настроение? Покажите мне ваши классы. Отлично!

Татьяна Позняк, руководитель кружка «Что? Где? Когда?» Дятловского центра творчества детей и молодежи: Создан сайт, куда выбрасываются различные задания, могут быть видеоуроки. Ребята заходят сами, выполняют, присылают мне лишь ответ. Бывают такие занятия, когда в режиме онлайн на платформе Zoom проводим. Соответственно, игра как тренировка для какой-то команды.

В видеочате одновременно 7 знатоков, задания с мультимедиа и, разумеется, каверзные вопросы.

Татьяна Позняк: Внимание вопрос: в Древнем Риме занимавшиеся разведением овец жители охотились на ежиков. Пойманные ежики использовались в качестве нее. Назовите ее. Итак, время пошло.

Павел Смирнов решает интеллектуальные головоломки на раз. Смекалка – его конек.

Павел Смирнов: Это старый диктофон. Я достал оттуда капсюль и сделал петличку.

Девайс удобный, ведь капитана команды должны слышать все. Уже три года Павел посещает кружок «Что? Где? Когда?» Но вот не выходя из собственной комнаты – впервые. И, кстати, вынужденный формат старому ничуть не проиграл.

Павел Смирнов:

Мне онлайн больше нравится заниматься, чем офлайн. Потому что это интересно, это освоение новой программы, неких новых функций.

Точные копии в масштабе. Школьники из Гродненской области собирают модели военной техники по чертежам