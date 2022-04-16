Католики и протестанты готовятся встречать Пасху. Где пройдёт главная праздничная месса?
Новости Беларуси. Белорусские католики и протестанты готовятся к встрече важнейшего христианского праздника – Пасхи. 16 апреля – Великая суббота, день, когда верующие устремляются в храмы и освящают пасхальную трапезу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Богослужения проходят во всех костелах Беларуси. Главная праздничная месса состоится в Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии. Возглавит ее архиепископ Юзеф Станевский, митрополит Минско-Могилевский. Для комфорта верующих в местах проведения религиозных мероприятий сотрудники ГАИ примут дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности.
Анна Короневская, начальник отдела по координации идеологической работы, делам религий и национальностей Мингорисполкома:
В Минске достигнута атмосфера взаимоуважения между верующими, между органами государственного управления и между религиозными организациями. В столице зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 21 религиозная организация католических конфессий.
«Бабушка, пакажы, як так рабіць». В Гродно проходят пасхальные мастер-классы, выставки и фестивали-ярмарки (здесь подробности).