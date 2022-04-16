Католики и протестанты готовятся встречать Пасху. Где пройдёт главная праздничная месса?

Новости Беларуси. Белорусские католики и протестанты готовятся к встрече важнейшего христианского праздника – Пасхи. 16 апреля – Великая суббота, день, когда верующие устремляются в храмы и освящают пасхальную трапезу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Богослужения проходят во всех костелах Беларуси. Главная праздничная месса состоится в Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии. Возглавит ее архиепископ Юзеф Станевский, митрополит Минско-Могилевский. Для комфорта верующих в местах проведения религиозных мероприятий сотрудники ГАИ примут дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности.