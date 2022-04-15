Ответные меры. Беларусь вводит запрет на въезд автомобилей, зарегистрированных в ЕС

Новости Беларуси. Беларусь вводит запрет на въезд в страну автотранспортных средств, зарегистрированных в Евросоюзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о перемещении автомобилей и тягачей через таможенную границу Евразийского экономического союза. При этом фуры, следующие в специальные места для проведения грузовых операций и перецепки, смогут проехать. Также нововведение не затронет автомобили, которые перевозят почту и животных.