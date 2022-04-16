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16 апреля в субботник Лукашенко будет работать на благоустройстве мемориального комплекса «Хатынь»

16 апреля 2022 07:37
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Новости Беларуси. Традиционно вместе с белорусами на субботнике и Александр Лукашенко. 16 апреля команда Президента будет работать в Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 апреля в субботник Лукашенко будет работать на благоустройстве мемориального комплекса «Хатынь»-1

Знаковое для каждого белоруса место выбрано не случайно. В январе во время Послания белорусскому народу и парламенту глава государства поддержал инициативу студотрядов БРСМ – объявить строительство нового музея в Хатыни Всебелорусской молодежной стройкой.

16 апреля в субботник Лукашенко будет работать на благоустройстве мемориального комплекса «Хатынь»-4

Сегодня главе государства доложат о строительных проектах, реализуемых в мемориальном комплексе, после чего Президент возложит цветы к монументу «Непокоренный человек». А затем в составе бригад Александр Лукашенко будет работать на посадке деревьев и кустарников возле символических срубов домов. В мемориальном комплексе также высадят деревья парка исторической памяти, всего 149 саженцев – по количеству погибших жителей деревни Хатынь.

16 апреля в субботник Лукашенко будет работать на благоустройстве мемориального комплекса «Хатынь»-7

Отметим, все средства, заработанные во время республиканского субботника, будут направлены на модернизацию государственного мемориального комплекса. В следующем году Беларусь отметит 80 годовщину хатынской трагедии.

# Субботники в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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