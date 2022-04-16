16 апреля в субботник Лукашенко будет работать на благоустройстве мемориального комплекса «Хатынь»

Новости Беларуси. Традиционно вместе с белорусами на субботнике и Александр Лукашенко. 16 апреля команда Президента будет работать в Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знаковое для каждого белоруса место выбрано не случайно. В январе во время Послания белорусскому народу и парламенту глава государства поддержал инициативу студотрядов БРСМ – объявить строительство нового музея в Хатыни Всебелорусской молодежной стройкой.

Сегодня главе государства доложат о строительных проектах, реализуемых в мемориальном комплексе, после чего Президент возложит цветы к монументу «Непокоренный человек». А затем в составе бригад Александр Лукашенко будет работать на посадке деревьев и кустарников возле символических срубов домов. В мемориальном комплексе также высадят деревья парка исторической памяти, всего 149 саженцев – по количеству погибших жителей деревни Хатынь.