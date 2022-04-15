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Подготовили песочницы и навели порядок в беседках. В Узденском районе ведут весеннее благоустройство

15 апреля 2022 18:18
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Новости Беларуси. В Узденском районе ведется весеннее благоустройство, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Подготовили песочницы и навели порядок в беседках. В Узденском районе ведут весеннее благоустройство-1

Отдельное внимание уделили и наведению порядка на береговой линий озера Лоша. Здесь расположена зона отдыха и купания, которая пользуется особой популярностью в летний период.  

Подготовили песочницы и навели порядок в беседках. В Узденском районе ведут весеннее благоустройство-4

После зимнего сезона покрасили информационные стенды, раздевалки, детские игровые площадки, подготовили песочницы и навели порядок в беседках.  

Подготовили песочницы и навели порядок в беседках. В Узденском районе ведут весеннее благоустройство-7

Татьяна Пракатень, председатель Слободского сельисполкома:  
На территории находится почти 4 000 домов, 50 деревень – это очень большая территория. Есть у нас 23 воинских захоронения в разных местах. И эта работа по наведению порядка, благоустройства проводится на протяжении всего года. С ранней весны до поздней осени. Подкрашиваем, убираем мусор. Где-то мы ремонтируем, где-то меняем что-то. На протяжении всего года.  

Подготовили песочницы и навели порядок в беседках. В Узденском районе ведут весеннее благоустройство-10

Работы проводят посезонно. Летом здесь для удобства отдыхающих еженедельно косят траву, каждый день вывозят мусор.  

# Государственная социальная политика # общество # Татьяна Пракатень # Фотофакт

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