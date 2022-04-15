Подготовили песочницы и навели порядок в беседках. В Узденском районе ведут весеннее благоустройство

Татьяна Пракатень, председатель Слободского сельисполкома:

На территории находится почти 4 000 домов, 50 деревень – это очень большая территория. Есть у нас 23 воинских захоронения в разных местах. И эта работа по наведению порядка, благоустройства проводится на протяжении всего года. С ранней весны до поздней осени. Подкрашиваем, убираем мусор. Где-то мы ремонтируем, где-то меняем что-то. На протяжении всего года.