«Бабушка, пакажы, як так рабіць». В Гродно проходят пасхальные мастер-классы, выставки и фестивали-ярмарки

Новости Беларуси. Белорусские католики и протестанты готовятся к встрече важнейшего христианского праздника – Пасхи. 16 апреля – Великая суббота, день, когда верующие устремляются в храмы и освящают пасхальную трапезу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно в канун праздника прошли пасхальные мастер-классы, выставки и фестивали-ярмарки. Ведь верующие по-особенному стараются украсить свои праздничные корзины, интересно расписать яйца, добавить веткам вербы ярких красок. Около сотни народных мастеров из всех районов области не только презентуют свои изделия, но и делятся традициями.

Лилия Амельянчик, народный мастер:

Саломку калі пляцеш, то яно такое ўжо, як сонейка свеціць наша салома. Яна такая жоўтая, і вельмі прыемная да рук. У мяне падрастаюць унукі, маім унукам таксама вельмі падабаецца. Яны просяць: «Бабушка, пакажы, як так рабіць».

Елена Климович, начальник управления культуры Гродненского облисполкома:

Вось зараз, прайшоўшы, нават, па выстаўцы, трымаю ў руках вербачкі, толькі невялікую частку і мы бачым: вербачкі разных раенаў яны ўжо адрозніваюцца ўпрыгожваннем. А калі мы гаворым пра нематэрыяльныя каштоўнасці, унесеныя ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, то традыцыі Велікодных вербаў Гродно і Гродненскага раена ўнесены, як элемент нематэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь.