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«Бабушка, пакажы, як так рабіць». В Гродно проходят пасхальные мастер-классы, выставки и фестивали-ярмарки

16 апреля 2022 07:52
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Новости Беларуси. Белорусские католики и протестанты готовятся к встрече важнейшего христианского праздника – Пасхи. 16 апреля – Великая суббота, день, когда верующие устремляются в храмы и освящают пасхальную трапезу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Бабушка, пакажы, як так рабіць». В Гродно проходят пасхальные мастер-классы, выставки и фестивали-ярмарки-1

В Гродно в канун праздника прошли пасхальные мастер-классы, выставки и фестивали-ярмарки. Ведь верующие по-особенному стараются украсить свои праздничные корзины, интересно расписать яйца, добавить веткам вербы ярких красок. Около сотни народных мастеров из всех районов области не только презентуют свои изделия, но и делятся традициями.  

«Бабушка, пакажы, як так рабіць». В Гродно проходят пасхальные мастер-классы, выставки и фестивали-ярмарки-4

Лилия Амельянчик, народный мастер:  
Саломку калі пляцеш, то яно такое ўжо, як сонейка свеціць наша салома. Яна такая жоўтая, і вельмі прыемная да рук. У мяне падрастаюць унукі, маім унукам таксама вельмі падабаецца. Яны просяць: «Бабушка, пакажы, як так рабіць».  

«Бабушка, пакажы, як так рабіць». В Гродно проходят пасхальные мастер-классы, выставки и фестивали-ярмарки-7

Елена Климович, начальник управления культуры Гродненского облисполкома:  
Вось зараз, прайшоўшы, нават, па выстаўцы, трымаю ў руках вербачкі, толькі невялікую частку і мы бачым: вербачкі разных раенаў яны ўжо адрозніваюцца ўпрыгожваннем. А калі мы гаворым пра нематэрыяльныя каштоўнасці, унесеныя ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, то традыцыі Велікодных вербаў Гродно і Гродненскага раена ўнесены, як элемент нематэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь.  

«Бабушка, пакажы, як так рабіць». В Гродно проходят пасхальные мастер-классы, выставки и фестивали-ярмарки-10

Считается, что на Пасху близким надо дарить что-то сделанное своими руками. И чем больше преподнесешь в этот день подарков, тем счастливее будешь. Но, конечно, главный лейтмотив подготовки к празднику – духовное очищение и радость.  

Католики и протестанты готовятся встречать Пасху. Где пройдет главная праздничная месса – читайте здесь.  

# Пасха # общество # Лилия Амельянчик # Елена Климович # Фотофакт

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