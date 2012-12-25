Новости Беларуси. День, который дарит миллионам людей веру и надежду. Весь католический мир 25 декабря отмечает Рождество Христово. Это один из важнейших христианских праздников. В нашей стране католики – вторая по количеству верующих конфессия.

Рождество принято отмечать в кругу близких. За время существования праздника во многих семьях появились свои рождественские традиции. И все же есть то, что остается неизменным уже много лет: праздничная служба в костеле, нарядное убранство дома и щедрый стол, за которым собираются родные.

По традиции на Рождество Христово семья Этоль, как и многие другие, собираются вместе за праздничным столом. Супруги Мария и Валерий живут в Гродно, а вот сыновья разъехались по Беларуси. Эта встреча в декабре – главная семейная традиция.

Рождественский сочельник уже много лет в этом доме проходит по одному сценарию: стол оформляет исключительно глава семьи, а вот праздничным меню занимается хозяйка. Здесь необходимо проявить все кулинарные способности. Блюд на столе должно быть ровно 12, по числу апостолов. Главная – «кутья». Причем в каждой рецепт угощения свой.

Поздравить родных – также традиция. Тем более что в наше время связаться с родственниками можно через тысячи километров, и не только услышать, но и увидеть.

Валентин Этоль:

Интернет и информационные технологии очень упрощают общение с ними, поэтому, благодаря этому, мы можем связаться с ними и быть вместе, быть рядом.

Украшение и символ Рождества – рождественский вертеп. Совсем рядом фигурки Девы Марии, святого Иосифа и младенца Христа. Такую мини-сцену по традиции создают в костелах и домах католиков.

В храмы приходят тысячи верующих. Для них рождение Иисуса – символ спасения души и вечной жизни. Торжественные богослужения проходили всю ночь. В Минске центром торжеств стал Костел пресвятой Девы Марии и Храм святых Симеона и Елены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прихожане:

Для меня это очень большой праздник. Светлый, чистый, добрый.

Рождество – гэта любоў да бліжняга, да кожнага чалавека, да суседзяў, да братоў, да сясцёр, да дзяцей і унукаў, да ўсіх людзей.

У меня мама с папой были поляками, поэтому я с удовольствием на большие праздники сюда хожу.

Постоянно в костел приходим на службу, и свечки покупаем, и садимся вечером после имши.

Во второй день праздника Вифлеемская звезда возвещает о Рождестве волхвов, которые пришли поклониться младенцу Иисусу. Слова поздравления звучат во всех домах.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, Митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-Католической церкви в Республике Беларусь:

Сёння свята не толькі рэлігійнае, але і дзяржаўнае. Езуз Хрыстост прыйшоў на гэты свет, каб збавіць гэты свет, ён прыйшоў для ўсіх людзей. Таму жадаю радасных, вясёлых, поўных Божай ласкі святаў, каб Езуз Хрыстот сваёй ласкай нарадзіўся ў вашых сэрцах, душах.

Отмечать Рождество католики будут 8 дней. Вплоть до 1 января, Дня Пресвятой Богородицы. Для верующих эти дни наполнены особой атмосферой, которая возвышает над буднями в радостном ожидании чуда.

Христиан Беларуси, отмечающих Рождество, поздравил глава государства. Александр Лукашенко отметил, что «простая евангельская история, случившаяся более двух тысяч лет назад, и сегодня воодушевляет миллионы людей во всем мире, побуждая их стать чище и добрее, направить силы на помощь ближнему, открыв сердца навстречу милосердию и любви... Пусть же Рождество объединяет нас, помогает творить добро и трудиться ради процветания нашей прекрасной Беларуси».