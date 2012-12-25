В Гомельской области борются с незаконной вырубкой зараженных радионуклидами елей

Новости Беларуси. Елочные базары открылись во всех регионах Беларуси. Хвойные деревья в основном везут из лесхозов. Выбор есть и больших, и малых колючих красавиц. За незаконную рубку браконьерам грозит штраф от 5 до 50 базовых величин. Рейды правоохранители с инспекторами по охране природы проводят регулярно. А вот в Гомельской области особо контролируют леса, загрязненные радионуклидами. Чтобы такие фонящие ели не попали на рынок и в чей-то дом.

Это пост Ветковского лесничества. С 15 декабря люди – на страже елок. Отношение к рубщикам-нелегалам у них особое. И дело не только в сохранности лесфонда.

Александр Корепанов, мастер леса Ветковского лесничества:

Граждане будут елочки рубить и у себя устанавливать дома, распространять таким образом радионуклиды с нашей территории. А этого допустить нельзя.

Здесь шутят, что елки из этого леса дома можно ставить и без гирлянды. И так будут светиться в темноте. Шутки шутками, однако плотность загрязнения этой территории – свыше 40 микрозивертов в час. И эта елка – абсолютно реальный источник радиоактивного излучения.

Опасность невидимая, но от того не менее реальная. Казалось бы, кто осмелится принести к себе в дом опасную елку. Но, как показывает жизнь, оригиналы встречаются. А поэтому помимо лесников за елками следит милиция, Госавтоинспекция, сотрудники администрации зон отселения и отчуждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Лашкевич, водитель:

Все должно быть по закону. Елки продаются на рынке, цена доступна. Какие проблемы?

Кстати, елочка из зоны может оказаться, пожалуй, самой дорогой в стране. Максимальный штраф – 8 миллионов: три – за нахождение на закрытой территории плюс пять за ущерб лесфонду.

Александр Першко, первый заместитель начальника администрации зон отчуждения и отселения МЧС Республики Беларусь:

Административная ответственность – от 10 до 30 базовых величин. Если перевести в денежный эквивалент – это от 1 до 3 млн рублей.

Покупая главное новогоднее украшение дома у официальных заготовителей, можно уточнить место происхождения новогодних красавиц и быть уверенными в их безопасности.