Жители деревни Пограничное в Брестской области к Новому году получили подарок: после реконструкции открылась школа

Новости Беларуси. Долгожданный подарок в преддверии Нового года детям, родителям и учителям. В Брестской области недалеко от белорусско-польской границы после реконструкции открылась школа. Капитальный ремонт в учебном заведении длился 2,5 года. Здесь появился современный компьютерный класс, оборудование для профилактики сколиоза у младших школьников и ряд других новинок.

Этот подарок для жителей деревни с говорящим названием Пограничное (до белорусско-польской границы рукой подать – метров 500) поистине долгожданный. Здание хоть и нестарое, построено всего лишь в 1994 году, но не соответствовало требованиям. Пока школу в Пограничном основательно ремонтировали, дети учились во вторую смену в другой, за 10 километров от дома.

Дети:

В ту школу, в которую мы ходили, в нее долго добираться. И родители волнуются. А эта школа красивая.

Сейчас лучше, потому что ближе живешь. Я через дорогу живу, мне быстрее всех. Я перешел дорогу и уже в школе.

Приезжали очень поздно, в семь часов вечера. Иногда забывали некоторые фликеры. И было очень страшно.

Елена Скращук, председатель родительского совета Пограничной школы:

Моя душа спокойна. Да и, мне кажется, у любых родителей. Они в любое время могут подойти в школу, поинтересоваться, как их ребенок.

Семиклассник Максим вспоминает, как с ребятами то и дело наведывались посмотреть как продвигается ремонт школы. Теперь учебное заведение не узнать – здесь все новое.

Максим Николаевич, ученик 7 класса Пограничной школы:

У нас раньше были старые компьютеры, а теперь нам поставили новые, которые намного мощнее старых. Теперь у нас не будет портиться зрение, потому что у нас новые мониторы.

А таким оборудованием и вовсе может похвастать далеко не каждая школа.

Юлия Бруцкая, учитель начальных классов Пограничной школы:

Для того, чтобы снять напряжение с позвоночника ребенка, мы используем конторки. Это позволяет сменить позу ребенка несколько раз за урок с положения сидя в положение стоя. Что является профилактикой сколиоза и зрительных заболеваний.

Достоинства обновленной школы очевидны. К тому же теперь у детей и педагогов есть возможность дополнительно заниматься – на факультативах и кружках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Бруцкая, учитель начальных классов Пограничной школы:

Очень удобно, потому что мы занимаемся в первую смену, что позволяет после обеда заниматься с детьми, давать стимулирующие занятия, факультативы.

Жанна Авдей, директор Пограничной школы:

Рассчитана на 196 учащихся, на сегодня у нас 54. Но мы отчетливо видим перспективу. За счет того, что к концу года запуститься детский сад, помещение которого предусмотрено на первом этаже нашей школы.

В перспективе пограничный переход «Песчатка» будет расширяться. А значит появятся новые рабочие места, в школу придут новые ученики.