Католическое Рождество в мире: Папа Римский поздравил всех на 60 языках, а в Вифлееме прошел парад скаутов

Рождество Христово по Григорианскому календарю отмечают 25 декабря миллионы людей по всему миру: католики, протестанты и представители других христианских церквей. Праздничные службы идут в разных уголках земли: от стран Азии и Латинской Америки, до Африки и Ближнего Востока.

Основные торжества развернулись в Ватикане и в Вифлееме. В духовном центре католической церкви Рождественскую мессу по традиции провел Папа Римский. Бенедикт XVI обратился к верующим с рождественским посланием и благословением «Городу и Миру». Поздравил всех на 60 языках и призвал найти место для Бога в этом быстро меняющемся мире.

В Вифлееме, где по преданию родился Иисус, собрались десятки тысяч местных жителей и паломников со всего мира. Они наблюдали за красочным парадом скаутов, которые прошли строем мимо древнего храма Рождества Христова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.