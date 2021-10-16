«Кася» и «Бася». А вы знаете, почему так назвали гродненские водонапорные башни?

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Водонапорные башни «Кася» и «Бася» – две восьмигранные водонапорные башни в Гродно, расположенные на окраине исторического центра. Их строительство было связано с созданием первой в городе системы водоснабжения. Считается, что первой (в 1890 году) была завершена постройка Южной башни.

Северная башня строилась позднее – в период с 1905 по 1910 год. Фасад постройки выглядит богаче, чем у ее соседки, он украшен массивными карнизами, пилястрами, орнаментами, «жемчужными» поясами. Благодаря тому, что в башне сочетаются красный кирпич и белая штукатурка, она имеет более яркий и живописный вид, нежели Южная.

По одной из версий, своими именами башни обязаны работницам водоканала: бухгалтеру Басе и завхозу Касе. Другая версия приписывает авторство названия художнику, собиравшему в Гродно материал для своей дипломной работы.

Катя:

«Касе» и «Басе» отдельный привет, они великолепные. Впрочем, в Гродно все великолепно.