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«Кася» и «Бася». А вы знаете, почему так назвали гродненские водонапорные башни?

16 октября 2021 13:49
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Новости Беларуси. Беларусь – удивительная страна красивых городов, уютных деревень и добрых людей. Страна озер и лесов, болот и замков. Страна со славной историей и ярким настоящим, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».  

«Кася» и «Бася». А вы знаете, почему так назвали гродненские водонапорные башни?-1

Водонапорные башни «Кася» и «Бася» – две восьмигранные водонапорные башни в Гродно, расположенные на окраине исторического центра. Их строительство было связано с созданием первой в городе системы водоснабжения. Считается, что первой (в 1890 году) была завершена постройка Южной башни.  

«Кася» и «Бася». А вы знаете, почему так назвали гродненские водонапорные башни?-4

Северная башня строилась позднее – в период с 1905 по 1910 год. Фасад постройки выглядит богаче, чем у ее соседки, он украшен массивными карнизами, пилястрами, орнаментами, «жемчужными» поясами. Благодаря тому, что в башне сочетаются красный кирпич и белая штукатурка, она имеет более яркий и живописный вид, нежели Южная.  

«Кася» и «Бася». А вы знаете, почему так назвали гродненские водонапорные башни?-7

По одной из версий, своими именами башни обязаны работницам водоканала: бухгалтеру Басе и завхозу Касе. Другая версия приписывает авторство названия художнику, собиравшему в Гродно материал для своей дипломной работы.  

«Кася» и «Бася». А вы знаете, почему так назвали гродненские водонапорные башни?-10

Катя:  
«Касе» и «Басе» отдельный привет, они великолепные. Впрочем, в Гродно все великолепно.  

«Кася» и «Бася». А вы знаете, почему так назвали гродненские водонапорные башни?-13

«Кася» и «Бася». А вы знаете, почему так назвали гродненские водонапорные башни?-15

«Кася» и «Бася». А вы знаете, почему так назвали гродненские водонапорные башни?-17

«Не верится, что мы едем в Минск». Белорусская пара о том, как провела последние дни медового месяца в Гродно (здесь подробности).   

# Достопримечательности Беларуси # общество # Фотофакт

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