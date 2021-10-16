В Хойникском районе археологическая сенсация. Там обнаружен старинный склеп

Новости Беларуси. Подготовка почвы в Хойникском районе привела к археологической сенсации. После очередного прохода трактора в земле образовалась яма двухметровой глубины. Выложенное красным кирпичом пространство, по мнению историков, – не что иное, как склеп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При дальнейшем обследовании внутри помещения был обнаружен гроб, края которого с двух сторон увенчаны хорошо сохранившимися ангелами из белого металла. По мнению специалистов, захоронение может принадлежать представителям знаменитого шляхетского рода Оскерко.

Несколько лет назад на этом же поле нашли каменную могильную плиту с восемью именами, имеющими отношение к известному роду. Обнаруженный склеп находится всего в нескольких десятках метров от нее. И есть предположение, что это лишь одно из множества погребальных сооружений, скрытых под землей в этом месте.

Андрей Эсауленко, главный хранитель фондов Хойникского районного краеведческого музея:

Здесь в XIX веке, неподалеку, находилось имение «Старый двор», принадлежавшее роду Оскерко. Все перечисленные фамилии, имена на этой плите являются потомками рода Оскерко. Это старинный шляхетский род, известный еще с XV столетия в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой. Первые Оскерко появились на Хойникщине в начале XIX века.