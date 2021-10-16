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В Хойникском районе археологическая сенсация. Там обнаружен старинный склеп

16 октября 2021 11:56
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Новости Беларуси. Подготовка почвы в Хойникском районе привела к археологической сенсации. После очередного прохода трактора в земле образовалась яма двухметровой глубины. Выложенное красным кирпичом пространство, по мнению историков, – не что иное, как склеп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Хойникском районе археологическая сенсация. Там обнаружен старинный склеп-1

При дальнейшем обследовании внутри помещения был обнаружен гроб, края которого с двух сторон увенчаны хорошо сохранившимися ангелами из белого металла. По мнению специалистов, захоронение может принадлежать представителям знаменитого шляхетского рода Оскерко.  

В Хойникском районе археологическая сенсация. Там обнаружен старинный склеп-4

Несколько лет назад на этом же поле нашли каменную могильную плиту с восемью именами, имеющими отношение к известному роду. Обнаруженный склеп находится всего в нескольких десятках метров от нее. И есть предположение, что это лишь одно из множества погребальных сооружений, скрытых под землей в этом месте.  

В Хойникском районе археологическая сенсация. Там обнаружен старинный склеп-7

Андрей Эсауленко, главный хранитель фондов Хойникского районного краеведческого музея:
Здесь в XIX веке, неподалеку, находилось имение «Старый двор», принадлежавшее роду Оскерко. Все перечисленные фамилии, имена на этой плите являются потомками рода Оскерко. Это старинный шляхетский род, известный еще с XV столетия в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой. Первые Оскерко появились на Хойникщине в начале XIX века.  

В Хойникском районе археологическая сенсация. Там обнаружен старинный склеп-10

Сейчас территория ограждена. На месте круглосуточно дежурят сотрудники милиции. Желающих посмотреть на историческую находку много, задача – сохранить объект для полного его изучения учеными.  

# Археология # общество # Андрей Эсауленко # Фотофакт

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