«Не верится, что мы едем в Минск». Белорусская пара о том, как провела последние дни медового месяца в Гродно

Новости Беларуси. Беларусь – удивительная страна красивых городов, уютных деревень и добрых людей. Страна озер и лесов, болот и замков. Страна со славной историей и ярким настоящим, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

Паша:

Мы все-таки решили сделать Гродно финальным городом нашего медового месяца.

Катя:

Потому что этот город влюбляет, он держит и не отпускает. Он хранит много историй, и хочется, чтобы наша история началась и окрепла именно здесь.

Гродно – город, расположенный в западной части области, на берегах Немана, вблизи границы с Польшей и Литвой (в 15 и 30 километрах соответственно). Гродно – один из самых старых городов Беларуси. Впервые упоминается в летописях в 1005 году, хотя официальной датой основания города является 1128 год.

В середине XIII века вошел в состав Великого княжества Литовского (с 1569 года – часть Речи Посполитой). Является одним из важнейших историко-культурных центров Беларуси как город, сохранивший уникальную историческую застройку. Второй по значимости город ВКЛ, а после решения в 1673 году проводить в Гродно сеймы стал фактической столицей этого государства. В XV-XVIII веках был одной из главных резиденций великих князей литовских. Являлся любимой резиденцией Стефана Батория. Гродненский Подол

Катя:

Начали мы с Подола. Это место так интересно расположено: ты внизу, кругом холмы, насыпь и река, оживают страницы книг Элизы Ожешко. И ты уже персонаж этих историй. Ты под аркой, где-то пролетают поезда, время идет, реки текут. Может, это и не самый популярный туристический маршрут, но зато мы сами его проложили.

Говоря о знаменитой писательнице Элизе Ожешко, мы в первую очередь вспоминаем улицу, названную в ее честь, голубой одноэтажный домик и памятник известной землячке. Однако нет в городе места более связанного с этим человеком, чем улица Подольная. Именно здесь жили герои повестей пани Элизы: простые гродненцы, рыбаки, ремесленники, торговцы.

Рассказывая о гродненском Подоле более 150 лет назад, она писала: «Это название принадлежит не только одной улице, но целой части города. Подол плавно спускается от вершины горы с готической башней бернардинского костела к самому краю наднеманских песков. А серединой этого места, заполненного улочками, переулками и проходами между заборами, бежит прямая, длинная, широкая улица, украшенная изгибом арки, над которой проходят железнодорожные составы».

За полтора века на гродненском Подоле многое изменилось. Однако, оказавшись здесь, по-прежнему нетрудно представить себе, как выглядела Подольная улица много лет назад. Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия

Известен как Фарный костел. Деньги на строительство святыни были завещаны королем Стефаном Баторием. Работы по возведению начались в 70-х годах XVII века. Храм был освящен в 1705 году. На церемонии присутствовали царь Петр I и король Август Сильный.

Костел входил в комплекс монастыря иезуитов, некогда самого богатого в Речи Посполитой. В 1782 году получил статус Фарного храма, то есть стал главным католическим собором города. В 1990 году Папа Римский пожаловал костелу титул Малой базилики.

На одной из башен размещены часы – одни из старейших действующих часов в Восточной Европе, часовые механизмы изготавливались в XIII-XIV веках. Орган храма считается самым большим историческим органом в Беларуси. Советская площадь

Одна из главных площадей в центральной части Гродно. Расположена на стыке улиц Советской, Кирова, Карла Маркса, Стефана Батория, Мостовой, Замковой, Калючинской и Октябрьской. Старые названия – (Старый) Рынок, Ратушная, Парадная, Соборная, Стефана Батория. Нынешнее название получила в 1940 году.

Паша:

Фару Витовта искали долго, нашли Фарный костел и много интересного на Советской площади. Костел Пресвятой Девы Марии

Несуществующий сегодня готический костел был построен 1389 году по распоряжению Великого князя Литовского Витовта в центре города. Храм стал первым католическим костелом на здешних землях и главным приходским в городе. По своим размерам он стал самым большим храмом на белорусско-литвинских землях.

9 мая 1892 года Фара Витовта горела. Причина возгорания до сих пор не выяснена. В 1920 году произошел еще один пожар. 8 марта 1961 года было принято решение о подрыве костела. 29 ноября 1961 года Фары Витовта не стало. Остались память и памятный знак на месте расположения храма. Костел Благовещения Пресвятой Девы Марии и монастырь бригиток

Памятник архитектуры раннего барокко (так называемого любельского типа ренессансного костела) был построен в Гродно в 1634-1642 годах на улице Язерской (позже улица Скидельская, Купеческая, Бригитская), застройка которой на то время была деревянной.

По мнению исследователей, храм бригиток является одним из самых ранних аутентичных образцов барочного двухбашенного фасада в сакральном зодчестве Беларуси. Во дворе комплекса сохранилось уникальное, самое древнее в Беларуси, деревянное здание – лямус. «Кася» и «Бася». А вы знаете, почему так назвали гродненские водонапорные башни? Ответ здесь. Дворец культуры текстильщиков

Здание, построенное в 1958 году с использованием элементов классицизма. С тыльной стороны фасада примыкает полукруг в плане объема, где расположена парадная лестница, а также часть фойе. Главный фасад решен в виде колоннады на всю высоту здания.

Длительное время существовала легенда, что здание построено задом наперед: фасад, который выходит к Дому быта, должен быть главным. Но при осуществлении проекта была убрана колоннада перед главным фасадом, поэтому он и представляется незавершенным. В советское время перед главным входом во время государственных праздников устанавливалась трибуна, возле которой проходили праздничные колонны. Один из самых кассовых белорусских фильмов. Показываем, где снимали «Белые росы» (подробнее здесь). Дом вице-губернатора

В Гродно очень много разных исторических и архитектурных памятников различных столетий. Одной из таких достопримечательностей является Дворец вице-губернатора Максимовича. Возведен объект в 1803 году. Выполнен в Г-образной форме, при этом выдержана симметрия классицизма. В центре замка установили портик с четырьмя колоннами. Колонны образуют проезд во внутренний двор.

Во время войны с Наполеоном здесь жил его брат, Жером Бонапарт. Ему настолько полюбился дворец, что он решил остаться тут, а не воевать дальше.