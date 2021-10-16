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Расширенный ассортимент и доступные цены. Что можно купить на ярмарках в Минске?

16 октября 2021 11:56
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Новости Беларуси. Все районы Минска в выходные приглашают на праздник сезонной торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционные сельскохозяйственные ярмарки в 2021 году радуют покупателей расширенным ассортиментом и доступными ценами.  

Расширенный ассортимент и доступные цены. Что можно купить на ярмарках в Минске?-1

Это уже не только овощи и фрукты. Здесь можно приобрести мясную и молочную продукцию, мед, саженцы, свежую рыбу, клюкву и даже изделия ремесленников. Все товары отечественного производства.  

Расширенный ассортимент и доступные цены. Что можно купить на ярмарках в Минске?-4

Сельскохозяйственные ярмарки продлятся до середины ноября. В 2021 году в Минске работают 15 торговых площадок во всех районах города.  

Расширенный ассортимент и доступные цены. Что можно купить на ярмарках в Минске?-7

Места торговли расположены, в частности, у «Чижовка-Арены», в парке Дружбы народов и других популярных локациях столицы.  

# Ярмарки в Минске # общество # Фотофакт

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