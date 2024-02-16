Прямой эфир

Проектная мощность выросла более чем в 3 раза. Рассказываем о развитии БМЗ со времён СССР

16 февраля 2024 18:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

История любого белорусского завода – это история современного периода нашей государственности. С БМЗ, с этих цехов и начинается промышленность нашей Родины.

Проектная мощность выросла более чем в 3 раза. Рассказываем о развитии БМЗ со времён СССР-1

Дмитрий Корчик, генеральный директор ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»:
Когда строился в советское время Белорусский металлургический завод, его мощности были 750 тысяч тонн стали в год. Сегодня проектная мощность – 3 миллиона тонн стали в год.

Жлобин – город-сад, вырос благодаря металлургии. Каждый седьмой житель райцентра – работник завода. В середине 1980-х в провинциальном городе появляется самый современный центр советской металлургии. Это был весомый подарок Союза для партизанской Беларуси. Дальше нас ждали только сюрпризы.

Проектная мощность выросла более чем в 3 раза. Рассказываем о развитии БМЗ со времён СССР-4

Наступил момент, когда надо было решать, что же делать. Есть объемы выпуска, но нет же госплана.

«Касками не стучал». Вот почему жлобинские металлурги даже не собирались поддерживать протесты в 2020-м (читать здесь).

Проектная мощность выросла более чем в 3 раза. Рассказываем о развитии БМЗ со времён СССР-7

Развал СССР переплавил все. Кооперационные связи, цепочки сырьевых поставок. А главное – в горнило перемен попала вера в страну, в себя, в будущее. Лава дикого рыночного капитализма сносила все: и философию страны побед, и привычный уклад жизни, и привычные экономические формации.

Дмитрий Корчик:
Мы серьезное, конкурентоспособное производство. Производство не только на постсоветском пространстве. У нас более 50 % экспорта – это была Европа.

Проектная мощность выросла более чем в 3 раза. Рассказываем о развитии БМЗ со времён СССР-10

За последнее десятилетие достаточно много было вложено инвестиций в предприятие. Создана серьезная промышленная база для организации производства новых видов изделий. Только в этом году мы освоили производство порядка 128 новых видов металлопродукции.

Генеральный директор ЗАО «Атлант»: У нас сегодня качество значительно лучше советского времени (читайте далее).

# Предприятия Беларуси # общество # Дмитрий Корчик # Евгений Пустовой

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси о взятках: не делайте это. Лучше жить очень плохо, но на свободе!
16 февраля 2024 18:43

Президент Беларуси о взятках: не делайте это. Лучше жить очень плохо, но на свободе!

Гигин о контртеррористической операции: наши спецслужбы хорошо себя зарекомендовали. Честь им и хвала
16 февраля 2024 18:26

Гигин о контртеррористической операции: наши спецслужбы хорошо себя зарекомендовали. Честь им и хвала

Лукашенко на собрании Белкоопсоюза: не обессудьте, но разговор будет жёсткий!
16 февраля 2024 18:23

Лукашенко на собрании Белкоопсоюза: не обессудьте, но разговор будет жёсткий!