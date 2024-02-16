Проектная мощность выросла более чем в 3 раза. Рассказываем о развитии БМЗ со времён СССР

История любого белорусского завода – это история современного периода нашей государственности. С БМЗ, с этих цехов и начинается промышленность нашей Родины.
История любого белорусского завода – это история современного периода нашей государственности. С БМЗ, с этих цехов и начинается промышленность нашей Родины.
Дмитрий Корчик, генеральный директор ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»:
Когда строился в советское время Белорусский металлургический завод, его мощности были 750 тысяч тонн стали в год. Сегодня проектная мощность – 3 миллиона тонн стали в год.
Жлобин – город-сад, вырос благодаря металлургии. Каждый седьмой житель райцентра – работник завода. В середине 1980-х в провинциальном городе появляется самый современный центр советской металлургии. Это был весомый подарок Союза для партизанской Беларуси. Дальше нас ждали только сюрпризы.
Наступил момент, когда надо было решать, что же делать. Есть объемы выпуска, но нет же госплана.
«Касками не стучал». Вот почему жлобинские металлурги даже не собирались поддерживать протесты в 2020-м (читать здесь).
Развал СССР переплавил все. Кооперационные связи, цепочки сырьевых поставок. А главное – в горнило перемен попала вера в страну, в себя, в будущее. Лава дикого рыночного капитализма сносила все: и философию страны побед, и привычный уклад жизни, и привычные экономические формации.
Дмитрий Корчик:
Мы серьезное, конкурентоспособное производство. Производство не только на постсоветском пространстве. У нас более 50 % экспорта – это была Европа.
За последнее десятилетие достаточно много было вложено инвестиций в предприятие. Создана серьезная промышленная база для организации производства новых видов изделий. Только в этом году мы освоили производство порядка 128 новых видов металлопродукции.
Генеральный директор ЗАО «Атлант»: У нас сегодня качество значительно лучше советского времени (читайте далее).