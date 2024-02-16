Проектная мощность выросла более чем в 3 раза. Рассказываем о развитии БМЗ со времён СССР

История любого белорусского завода – это история современного периода нашей государственности. С БМЗ, с этих цехов и начинается промышленность нашей Родины.

Дмитрий Корчик, генеральный директор ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»:

Когда строился в советское время Белорусский металлургический завод, его мощности были 750 тысяч тонн стали в год. Сегодня проектная мощность – 3 миллиона тонн стали в год.

Жлобин – город-сад, вырос благодаря металлургии. Каждый седьмой житель райцентра – работник завода. В середине 1980-х в провинциальном городе появляется самый современный центр советской металлургии. Это был весомый подарок Союза для партизанской Беларуси. Дальше нас ждали только сюрпризы.