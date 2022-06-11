Картины на площади, классика в костёле. Чем удивляет Молодечно во второй день фестиваля?

Новости Беларуси. Еще больше творческих площадок и музыкальных номеров. В Молодечно продолжается XXI Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Еще больше творческих площадок и музыкальных номеров. В Молодечно продолжается XXI Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Второй день подготовил для гостей много музейных встреч и художественных выставок. Так, в городском парке прошел пленэр юных мастеров кисти. Здесь же можно было увидеть их готовые работы. А на центральной площади развернулось сразу несколько выставок: это и ретроавтомобили, и пожарно-аварийная техника МЧС. Свою мобильную экспозицию выставил и музей истории Великой Отечественной.
Светлана Колодий, учитель Молодечненской детской художественной школы искусств:
Наша тема созвучна с фестивалем. Называется она «Паэтычныя куточкi». У нас каждый ребенок будет по-своему отображать данную тему, потому что кто-то изображает свитки со старым Молодечно, и вот уже переплетается с новым. Кто-то изображает художников, писателей, поэтов. И как итог может даже проведем выставку, что у нас здесь получилось.
Конечно, не обошлось без музыки. Песни от коллективов Молодечненского района звучали на центральной площади, а в костеле Святого Юзефа зрителей удивляли классическими композициями.
Елена Атрашкевич, председатель Белорусского союза композиторов:
Сегодня у нас, например, было несколько молитв разных авторов. Было две «Аве Марии». И, конечно же, у нас был «Родны кут», но в светлом, другом, еще более ярком преломлении. Он конкретно красной нитью прошел через проекты Белорусского союза композиторов. Потому что это имя, это наше натхненне, наша путеводная звезда.
Финальный аккорд фестиваля – вечерняя концертная программа «Ностальгический дивертисмент» с участием легенд эстрады и молодых звезд.
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