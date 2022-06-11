«В 1958 году мой отец купил его». Что рассказали участники фестиваля ретромотоциклов в Заславле?

Евгений Онищук, участник IX Международного фестиваля любителей ретромотоциклов «Кола часу»: Костюм шился на заказ специально под это мероприятие, готовился мотоцикл. Мы сами приехали из Бреста. Для ретротехники это довольно серьезное испытание, серьезный пробег, поэтому надо быть готовым ко всему. Доехали не без проблем, по дороге ломались, чинились и ехали дальше.

Александр Хацкевич, участник IX Международного фестиваля любителей ретромотоциклов «Кола часу»:

Вообще, я увлекаюсь реставрацией старинных машин и прочего. Но этот мотоцикл с историей. В 1958 году мой отец купил его, и маленький я лазил по нем. И потом уже институт, уже годы, а он все стоял в гараже. И вроде бы в те времена покупались мотоциклы не попу катать, как в наше время – раскатывать, показываться, рассказывать, а в те времена мотоциклы были помощниками в хозяйстве. Мы на нем и сено возили, и картошку, и зерно. То есть это была как транспортная тяжелая техника.