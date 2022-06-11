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«В 1958 году мой отец купил его». Что рассказали участники фестиваля ретромотоциклов в Заславле?

11 июня 2022 12:08
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Новости Беларуси. На гребном канале под Заславлем открылся фестиваль любителей ретромотоциклов. Около 150 участников представили своих раритетных железных коней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В 1958 году мой отец купил его». Что рассказали участники фестиваля ретромотоциклов в Заславле?-1

Самый старый мотоцикл был выпущен еще в 1920-е годы. Свою музейную экспозицию привез и Минский мотовелозавод. Здесь можно увидеть байки редких марок, которые в нашей стране представлены в единственном экземпляре, и даже уникальную милицейскую технику советских лет.

«В 1958 году мой отец купил его». Что рассказали участники фестиваля ретромотоциклов в Заславле?-4

Евгений Онищук, участник IX Международного фестиваля любителей ретромотоциклов «Кола часу»:
Костюм шился на заказ специально под это мероприятие, готовился мотоцикл. Мы сами приехали из Бреста. Для ретротехники это довольно серьезное испытание, серьезный пробег, поэтому надо быть готовым ко всему. Доехали не без проблем, по дороге ломались, чинились и ехали дальше.

«В 1958 году мой отец купил его». Что рассказали участники фестиваля ретромотоциклов в Заславле?-7

Александр Хацкевич, участник IX Международного фестиваля любителей ретромотоциклов «Кола часу»:
Вообще, я увлекаюсь реставрацией старинных машин и прочего. Но этот мотоцикл с историей. В 1958 году мой отец купил его, и маленький я лазил по нем. И потом уже институт, уже годы, а он все стоял в гараже. И вроде бы в те времена покупались мотоциклы не попу катать, как в наше время  раскатывать, показываться, рассказывать, а в те времена мотоциклы были помощниками в хозяйстве. Мы на нем и сено возили, и картошку, и зерно. То есть это была как транспортная тяжелая техника.

«В 1958 году мой отец купил его». Что рассказали участники фестиваля ретромотоциклов в Заславле?-10

В программе фестиваля – базар ретрозапчастей, любительские соревнования на мотоциклах, конкурсы на лучший образ в стиле ретро и лучшую реставрацию. Помимо раритетов любители мотодвижения смогут познакомиться и с современными кастомными мотоциклами.

# Фестиваль # общество # Евгений Онищук # Александр Хацкевич # Фотофакт

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