МИД о ситуации с пропавшей белоруской в Мьянме: розыскные мероприятия продолжаются

Заявление о пропавшей в Мьямне нашей соотечественнице находится на особом контроле у сотрудников белорусского посольства во Вьетнаме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, девушка перестала выходить на связь с родственниками 4 октября. К поискам белоруски были подключены внешнеполитические и силовые ведомства двух стран, а также аппараты почетных консульств Беларуси в Янгоне и Бангкоке.

Владимир Боровиков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме, Таиланде, Камбодже, Лаосе и Мьянме:

По факту получения обращения по свойствам не незамедлительно и в установленном порядке направлены запросы во внешнеполитические и силовые ведомства этих стран, налажены прямые контакты. К решению поставлены задачи, подключены офисы почетных консульств Беларуси в Бангкоке и Янгоне. К настоящему времени известно, что пропавшая вылетела из Бангкока в Янгон, это в Мьянме, 20 сентября. Какой-либо дополнительной, достоверной информации о ее местонахождении и правовом статусе не поступало. В настоящее время, розыскные мероприятия в Мьянме продолжаются.