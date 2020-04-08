50 тысяч тестов на коронавирус передано Минздраву. Гуманитарная помощь прибыла в Минск

Новости Беларуси. Активную помощь в эти дни оказывает и бизнес. Так, одна из частных компаний страны закупила в Китае и доставила в Беларусь 50 тысяч тестов для выявления коронавируса.

Самолет с грузом на борту приземлился в Национальном аэропорту «Минск» вечером 8 апреля. На данный момент это одни из самых точных в мире тестов для быстрого выявления инфекции в организме человека. И, кстати, доставка посылки в белорусскую столицу выдалась очень непростой.

Дмитрий Павлович, руководитель частной компании: Были определенные сложности. Хотелось бы поблагодарить посольство и лично посла Республики Беларусь в КНР Снопкова Николая Геннадьевича. Только благодаря его помощи сегодня получилось доставить этот груз, то есть купить и доставить его в Республику Беларусь.

Борис Андросюк, заместитель минстра здравоохранения Беларуси:

Страна тратит огромные деньги. Любая помощь приветствуется. Тем более такая – в виде тестов, которые определяют содержание вируса. Эта технология одна из самых точных – ПЦР-реакция, полимеразная цепная реакция. Поэтому очень благодарны компании. Призываем всех к такому прекрасному примеру. Спасибо огромное!

Они будут распределены по специфическим лабораториям, потому что не все лаборатории могут делать полимеразную цепную реакцию. Они будут равномерно распределены по нашим лабораториям страны, которые имеют на это аккредитацию.

Замминистра добавил, что неравнодушных граждан и компаний становится все больше. И в самое ближайшее время мы узнаем об очередной масштабной помощи частного бизнеса медикам.