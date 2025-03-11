Есть усиление! Карпенков о ситуации в белорусском приграничье после массированной атаки дронов на Москву

Беларусь оперативно отреагировала на провокации по соседству с нашей страной. После массированной атаки дронов на Москву ночью с 10 на 11 марта внутренние войска МВД усилили защиту южного приграничья. Для успешной борьбы с беспилотниками используются современные средства радиоэлектронной борьбы и разведки. Особо важные объекты под охраной ПВО. Кроме того, на границе работают отряды специального назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси:

Есть усиление. Наши подразделения работают в приграничье, обеспечивая безопасность над собой от беспилотных летательных аппаратов и, соответственно, городков, которые там находятся. Особо важные объекты прикрыты на данный момент средствами ПВО, в том числе Мозырский НПЗ. Мы серьезные средства РЭБ закупили, сказали про Белорусскую атомную электростанцию. У нас есть серьезные машины, которые держат над нами купол определенной безопасности. Мы купили приборы по обнаружению. У нас каждая группа нашего подразделения специального назначения имеет защиту от FPV-дронов, дронов-разведчиков, и средства обнаружения. И мы в этом направлении серьезно движемся.