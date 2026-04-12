Новости по тегу #ПВО Беларуси

12 апреля свой профессиональный праздник отмечают войска противовоздушной обороны.
Постоянно быть в боевой готовности – выбор и призвание военнослужащих войск ПВО.
«За 2025 год мы зафиксировали 128 нарушений государственной границы в воздушном пространстве», – отметил командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси.
Войска ПВО 13 апреля отмечают профессиональный праздник, и, как всегда, зенитчики на боевом дежурстве.
Накануне профессионального праздника командование ПВО наградило лучших зенитчиков, поблагодарив за мужество, профессионализм и личный вклад в общее дело.
День войск ПВО 13 апреля отмечают в Беларуси.
После массированной атаки дронов на Москву в ночь с 10 на 11 марта внутренние войска МВД усилили защиту южного приграничья.
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