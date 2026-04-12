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Новости по тегу #ПВО Беларуси

Десятки дронов и провокации в воздухе: белорусская система ПВО адаптируется к новым реалиям
12 апреля 2026 16:45

Десятки дронов и провокации в воздухе: белорусская система ПВО адаптируется к новым реалиям

Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов войск ПВО с профессиональным праздником
12 апреля 2026 10:48

Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов войск ПВО с профессиональным праздником

18 беспилотников самолётного типа уничтожили белорусские ПВО с начала 2025-го – Лукьянович
13 апреля 2025 18:09

18 беспилотников самолётного типа уничтожили белорусские ПВО с начала 2025-го – Лукьянович

Есть чему поучиться. Рассказываем о системе ПВО в Беларуси
13 апреля 2025 17:07

Есть чему поучиться. Рассказываем о системе ПВО в Беларуси

За 2025 год зафиксировано 128 нарушений государственной границы в воздушном пространстве – Лукьянович
13 апреля 2025 07:35

За 2025 год зафиксировано 128 нарушений государственной границы в воздушном пространстве – Лукьянович

Лукашенко: войска ПВО – это надёжный щит Отечества и залог мирного будущего Беларуси
13 апреля 2025 07:33

Лукашенко: войска ПВО – это надёжный щит Отечества и залог мирного будущего Беларуси

Есть усиление! Карпенков о ситуации в белорусском приграничье после массированной атаки дронов на Москву
11 марта 2025 13:44

Есть усиление! Карпенков о ситуации в белорусском приграничье после массированной атаки дронов на Москву

Александр Лукашенко: войска ПВО активно развиваются, мастерски решаются учебные и боевые задачи
10 апреля 2022 08:02

Александр Лукашенко: войска ПВО активно развиваются, мастерски решаются учебные и боевые задачи

«Задачи выполняем с честью и достоинством». В Беларуси отмечается День войск ПВО
10 апреля 2022 07:40

«Задачи выполняем с честью и достоинством». В Беларуси отмечается День войск ПВО

Войскам ПВО Беларуси 10 апреля исполняется 75 лет
10 апреля 2016 11:33

Войскам ПВО Беларуси 10 апреля исполняется 75 лет

Эффективная система ПВО: вы и чашку кофе не успеете допить, как истребитель после команды будет в воздухе
13 апреля 2014 18:44

Эффективная система ПВО: вы и чашку кофе не успеете допить, как истребитель после команды будет в воздухе

День войск противовоздушной обороны отмечается 13 апреля в Беларуси
13 апреля 2014 14:22

День войск противовоздушной обороны отмечается 13 апреля в Беларуси