«80 % иммунитета живёт в кишечнике». Вот почему лучше навсегда забыть про кетчуп и майонез
С наступлением зимы ослабевает наш иммунитет и ухудшается самочувствие. В это время организм страдает из-за недостатка солнечного света и тепла. Часто одолевают сезонные вирусы и респираторные заболевания. Иммунитет укрепляется за счет многих факторов: баланс витаминов, минералов, уровень физической активности
Леонид Колбаско, гематолог:
Хороший гемоглобин, нормальный уровень содержания железа в организме, особенно женской половины это касается. Потому что до 70-80 % девушек, молодых женщин склонны к развитию дефицита железа. Есть целый ряд лабораторных исследований, которые определяют содержание обмена железа. Они так и называются метаболизм, обмен железа, куда входит сывороточное железо, ферритин, трансферрин, процент насыщения трансферрина, общая железосвязывающая способность сыворотки.
Екатерина Никитина, нутрициолог:
Слышали ли вы такое, что 80% иммунитета живет в кишечнике? Чтобы поддержать иммунитет в хорошем состоянии, нам нужно заботиться о состоянии своего желудочно-кишечного тракта. Соусы, кетчупы майонезы желательно убрать из рациона питания. Потому что это сильно закисляет организм. А там, где кисло, в организме развивается болезнь.
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