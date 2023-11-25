«80 % иммунитета живёт в кишечнике». Вот почему лучше навсегда забыть про кетчуп и майонез

С наступлением зимы ослабевает наш иммунитет и ухудшается самочувствие. В это время организм страдает из-за недостатка солнечного света и тепла. Часто одолевают сезонные вирусы и респираторные заболевания. Иммунитет укрепляется за счет многих факторов: баланс витаминов, минералов, уровень физической активности

Леонид Колбаско, гематолог:

Хороший гемоглобин, нормальный уровень содержания железа в организме, особенно женской половины это касается. Потому что до 70-80 % девушек, молодых женщин склонны к развитию дефицита железа. Есть целый ряд лабораторных исследований, которые определяют содержание обмена железа. Они так и называются метаболизм, обмен железа, куда входит сывороточное железо, ферритин, трансферрин, процент насыщения трансферрина, общая железосвязывающая способность сыворотки.