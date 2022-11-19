Азарёнок: «Бандеровских свиней и прочих нацистских крыс здесь больше никогда не будет – им здесь не хватит воздуха»
Новости Беларуси. Ассоциация ветеранов «Честь» провела большое военно-патриотическое соревнование для детей. Но есть и те, кто позорит все прекрасное, связанное с нашей Родиной.
О своих и чужих в авторской рубрике «Тайные пружины политики» Григория Азаренка.
Григорий Азаренок, СТВ:
Напомним вечную классику. Всего два сорта и есть. Деваться некуда. Либо патриот своего отечества. Либо – мерзавец своей жизни. Это Александр Островский. Великий драматург. И ведь спорить тут не о чем. Начнем с мерзавцев. Первая пошла. Кобылица.
Я отношусь к русским либералам с подозрением и довольно большой долей раздражения. В целом я заметила, что, когда наступила война и чуть позже, даже когда я видела, что в ленте что-то проскакивало от каких-то русских либералов или еще где-то про Москву, у меня сразу такое было: уберите. Я подумала, что мое отношение связано далеко не только с войной. Думаю, оно было таким и до войны, просто оно легитимизировалось, мне как будто можно стало так думать. Потому что раньше это тянуло на какую-то дискриминацию, недальновидность – все люди разные, а сейчас я как будто бы немножко распустила этот шлюз. Я не хочу представать сейчас русофобкой, тем более русофобия – это сейчас история навязанная. Я считаю, что русских не боятся, а не любят за определенные правильные вещи, которые они делают. Это никак не связано с русофобией, это не юдофобия и не расизм. Но у меня много скепсиса в этом вопросе.
Это она рассуждает на вопрос, а существуют ли вообще хорошие русские. Я так понимаю, для них хороший русский – это тот, кто рассмотрел бы в ней хоть капельку чего-то похожего на женщину. Ну, в таком случае – нет. Но вы оцените этот тон. Эту манерность. Это равнодушное спокойствие при произнесении абсолютно нацистских вещей. Ненавидеть русских можно и даже нужно, это, в принципе, норма. А потом: ой, а нас за шо. И будешь стелиться перед русскими, мечтая, чтобы никто никогда этого не увидел. А сама только берец увидишь на кобыльей морде. И после этого вы еще будете рассказывать, что никаких нацистов нигде нет? Вот так они хотят и здесь. В Минске. Сегодня же вечером. Доставать вас из теплых квартир. Стелить на земле и стрелять в голову. Они бесноватые. Они упыри. Они хотят ваших стонов и смертей. Они не пожалеют ни женщин, ни стариков, ни детей. Посмотрите на очередного змагара.
– В Беларуси нет ядерного оружия, поэтому что мешает перенести боевые действия на территорию Беларуси, двинуться на Минск, например.
– Удары эти будут нанесены, скорее всего. Нравится это пропагандистам белорусским и так называемым политикам типа Гайдукевича или нет, это уже их проблемы.
Григорий Азаренок:
Черная мразь. Напоминаю, что Беларусь под ядерным зонтиком России, а все ваши центры принятия решений под прицелом. Лукашук, не успеешь обделать угол в Варшаве, превратишься в мешок с трухой. Хотя ты уже такой, раз своим червивым поганым языком произносишь все это.
Но в целом все хорошо. У нас. А у них – не очень.
Адчуванне фрустрацыі, асабліва сярод пратэснага насельніцтва. І вось гэта прычына крызісу, таму што мы, многія з нас, страцілі надзею.
Ути-пути, Францучек Винцукович, иди поплачь любовнице Светке в усы. Гниль пузатая, хоть лопни от грантов и отчаяния. Никакой веры у вас нет, не было и быть не может.
Вы все продали. Все вынесли врагу. Ради только одной бумажки. Следите за губой.
– У Варшаве некаторыя гавораць, што Азараў падаў дакументы на візу ў ЗША. Можа, маецца на ўвазе нешта іншае?
– Я падаў, што тут такога?
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