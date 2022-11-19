Азарёнок: «Бандеровских свиней и прочих нацистских крыс здесь больше никогда не будет – им здесь не хватит воздуха»

Я отношусь к русским либералам с подозрением и довольно большой долей раздражения. В целом я заметила, что, когда наступила война и чуть позже, даже когда я видела, что в ленте что-то проскакивало от каких-то русских либералов или еще где-то про Москву, у меня сразу такое было: уберите. Я подумала, что мое отношение связано далеко не только с войной. Думаю, оно было таким и до войны, просто оно легитимизировалось, мне как будто можно стало так думать. Потому что раньше это тянуло на какую-то дискриминацию, недальновидность – все люди разные, а сейчас я как будто бы немножко распустила этот шлюз. Я не хочу представать сейчас русофобкой, тем более русофобия – это сейчас история навязанная. Я считаю, что русских не боятся, а не любят за определенные правильные вещи, которые они делают. Это никак не связано с русофобией, это не юдофобия и не расизм. Но у меня много скепсиса в этом вопросе.

Это она рассуждает на вопрос, а существуют ли вообще хорошие русские. Я так понимаю, для них хороший русский – это тот, кто рассмотрел бы в ней хоть капельку чего-то похожего на женщину. Ну, в таком случае – нет. Но вы оцените этот тон. Эту манерность. Это равнодушное спокойствие при произнесении абсолютно нацистских вещей. Ненавидеть русских можно и даже нужно, это, в принципе, норма. А потом: ой, а нас за шо. И будешь стелиться перед русскими, мечтая, чтобы никто никогда этого не увидел. А сама только берец увидишь на кобыльей морде. И после этого вы еще будете рассказывать, что никаких нацистов нигде нет? Вот так они хотят и здесь. В Минске. Сегодня же вечером. Доставать вас из теплых квартир. Стелить на земле и стрелять в голову. Они бесноватые. Они упыри. Они хотят ваших стонов и смертей. Они не пожалеют ни женщин, ни стариков, ни детей. Посмотрите на очередного змагара.