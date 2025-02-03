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Карпенко: выборы Президента Беларуси прошли в соответствии с принципами открытости и гласности

03 февраля 2025 09:43
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Глава ЦИК Игорь Карпенко сообщил, что президентские выборы в Беларуси состоялись в рамках принципов открытости и гласности. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦИК.

Он сообщил, что избирательная кампания прошла в установленные законом сроки, с участием отечественных и иностранных наблюдателей.

«Кампания проведена в сроки, установленные национальным законодательством, на основании требований Конституции Республики Беларусь и Избирательного кодекса, в полном соответствии с принципами открытости и гласности, с участием широкого круга наблюдателей, как национальных, так и иностранных», – сказал Игорь Карпенко.

Карпенко: выборы Президента Беларуси прошли в соответствии с принципами открытости и гласности-1

Также он заявил, что выборы были широко освещены в информационном пространстве, в том числе на официальном сайте и в социальных сетях ЦИК.

Карпенко отметил качественную работу Информационного центра, который оперативно освещал процесс голосования и информировал о текущей ситуации на избирательных участках.

# общество # Выборы в Беларуси # Игорь Карпенко

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