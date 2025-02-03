Карпенко: выборы Президента Беларуси прошли в соответствии с принципами открытости и гласности

Глава ЦИК Игорь Карпенко сообщил, что президентские выборы в Беларуси состоялись в рамках принципов открытости и гласности. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦИК.

Он сообщил, что избирательная кампания прошла в установленные законом сроки, с участием отечественных и иностранных наблюдателей.

«Кампания проведена в сроки, установленные национальным законодательством, на основании требований Конституции Республики Беларусь и Избирательного кодекса, в полном соответствии с принципами открытости и гласности, с участием широкого круга наблюдателей, как национальных, так и иностранных», – сказал Игорь Карпенко.