Когда у нас появится 5G и что с качеством связи в Беларуси? Анонс ток-шоу «По существу»

Этим вечером, 3 февраля, Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с гостями общественно-политического ток-шоу «По существу» будут искать ответы на эти и другие вопросы.

Что с качеством связи в Беларуси и тарифной политикой операторов? Когда у нас появится 5G? И как обстоят дела с цифровизацией и информационной безопасностью?

Стать участником прямого эфира может каждый. Если у вас есть что сказать «По существу» переходите в чат трансляции на канале YouTube. Попасть туда можно с помощью QR-кода, который со стартом программы появится на экранах. Сканируйте и присоединяйтесь к дискуссии. Наиболее интересные послания могут прозвучать в ток-шоу и будут адресованы спикерам. Не пропустите единственное общественно-политическое ток-шоу, которое выходит на отечественном телевидении в прямом эфире.