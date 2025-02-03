Прямой эфир

Когда у нас появится 5G и что с качеством связи в Беларуси? Анонс ток-шоу «По существу»

03 февраля 2025 09:39
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Что с качеством связи в Беларуси и тарифной политикой операторов? Когда у нас появится 5G? И как обстоят дела с цифровизацией и информационной безопасностью?

 Этим вечером, 3 февраля, Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с гостями общественно-политического ток-шоу «По существу» будут искать ответы на эти и другие вопросы. 

Когда у нас появится 5G и что с качеством связи в Беларуси? Анонс ток-шоу «По существу»-2

Стать участником прямого эфира может каждый. Если у вас есть что сказать «По существу» переходите в чат трансляции на канале YouTube. Попасть туда можно с помощью QR-кода, который со стартом программы появится на экранах. Сканируйте и присоединяйтесь к дискуссии. Наиболее интересные послания могут прозвучать в ток-шоу и будут адресованы спикерам. Не пропустите единственное общественно-политическое ток-шоу, которое выходит на отечественном телевидении в прямом эфире.

 Включайте «По существу» 3 февраля в 18.30.

# Алена Сырова # Кирилл Казаков

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